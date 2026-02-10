Muchos posibles candidatos para las internas del peronismo neuquino

Hubo 14 reservas de color pero las postulaciones se conocerán recién con el cierre de presentación listas.

Las internas del peronismo neuquino serán el 15 de marzo y ya se conocen las agrupaciones que al menos hicieron reserva de color. Esto no significa que todos los sectores que manifestaron su interés en participar después lo concreten pero es una muestra de que el partido se movilizó.

Siguiendo la línea de conflictos hacia adentro que viene atravesando el PJ local , existe una discusión respecto a la fecha de cierre de presentación de listas y candidatos. El Consejo Provincial (que es el que convoca) hizo una comunicación con la fecha del 23 de este mes, mientras que la Junta definió el 20. Por eso habría una apelación de una de las agrupaciones por este tema.

“No tenemos esa información, la resolución la comunicamos la semana pasada, a nosotros no nos han notificado nada”, se indicó desde la Junta, por lo que la fecha sería el 20.

Ahí vencerá el plazo para la presentación de listas, candidatos y avales, y se sabrá quienes serán de la partida para definir las autoridades de un espacio político que vivió un 2025 turbulento, a partir de un polémico Congreso de Zapala, cuyas resoluciones debieron pasar por una instancia judicial, con pedidos de renuncias y de anulación de lo que se había decidido en ese ámbito partidario.

Por lo pronto, el viernes se dio a conocer que 14 agrupaciones reservaron color. De ese total, seis lo hicieron para participar de las cuatro categorías de elección de autoridades: consejo provincial, tribunal de cuentas, congresales por localidad y consejos locales.

cesar godoy uocra

¿Quiénes buscan entrar en la competencia?

Una de las agrupaciones que reservó para todas las categorías es el Peronismo territorial, color Celeste y Blanco, con el número de lista 17. Este sector lo comandan los intendentes del PJ y referentes del peronismo alineado con el gobierno provincial, entre los que se encuentran actuales funcionarios. De ratificarse su participación, José Asaad será el candidato a presidente del Consejo Provincial.

También buscará participar el Frente Peronista, que reservó el color Celeste y, al igual que el Peronismo Territorial, lo hizo para todas las categorías. El espacio tiene al dirigente de la Uocra, César Godoy, como principal referente. De hecho, el fin de semana, en el predio de la UOCRA, se realizó un encuentro de presentación de este Frente Peronista.

Además, intentará competir (en todas las categorías) Peronismo al Futuro, sector vinculado al actual diputado nacional Pablo Todero, y a los legisladores provinciales Darío Martínez y Darío Peralta.

A su vez, el parrillismo reservó el color Blanco franja verde también para todas las categorías, con la agrupación Peronismo para la Victoria- Unidad Justicialista, lo mismo que el Peronismo de Base (Azul franja naranja) y el Peronismo Generacional, con el color Blanco.