A días del cierre de listas, César Godoy confirmó su candidatura y no sería el único. Otros sectores del peronismo también evalúan competir.

El clima interno del Partido Justicialista de Neuquén entró en zona de turbulencia. Con las internas previstas para el 15 de marzo y el 5 de febrero como fecha límite para la reserva de colores y números de lista, comenzaron a emerger señales de que l a pretendida unidad peronista está lejos de estar cerrada.

El primer movimiento fuerte lo dio César Godoy , dirigente de la UOCRA en Rincón de los Sauces, quien confirmó que competirá en las internas y ya avanzó con la reserva de color. "Ayer reservamos color y presentamos lista, vamos a participar", dijo a LM Neuquén . Godoy -muy cercano a Ramón Rioseco- ya tenía ganas de participar incluso como candidato a diputado nacional en las últimas elecciones, pero no le alcanzó el tiempo ni la gestión interna.

La decisión de presentarse en la interna impacta de lleno en el armado que busca ordenar al PJ detrás del senador Oscar Parrilli con el Instituto Patria, bajo la consigna de un peronismo unificado y el apoyo irrestricto por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner . En tanto que Darío Martínez renunció hace meses a la presidencia y no se muestra con ninguno de los sectores.

Es el sector del Peronismo para la Victoria, que comenzó una ronda de reuniones, la última en la sede de La Bancaria, de cara a una lista de unidad, que parece que por ahora no se da.

Se pica el PJ neuquino: un video de un dirigente rompe la calma y no hay unidad

Partido Justicialista: un video agitando la interna de Neuquén

La interna terminó de agitarse tras la difusión de un video grabado por el propio Godoy en la sede partidaria de la calle Roca 235, donde funciona el Consejo Provincial del PJ neuquino. Allí, al intentar presentar la lista y realizar los trámites correspondientes, se encontró con el edificio cerrado y sin autoridades presentes.

“Buen día, compañeros, ¿cómo están? ¿Alguno sabe dónde funciona la junta electoral? Estamos acá, está cerrado. ¿O no quieren que participaremos?”, sostuvo Godoy en un video que circuló por los grupos de Whatsapp.

Mesa PJ Cristina Presidenta Dario Martinez y Oscar Parrilli Darío Martínez y Oscar Parrilli manejan el PJ neuquino desde hace muchos años. Quizá este el 15 de marzo termine un ciclo o haya lista de unidad con otros sectores. Anahí Cárdena

La escena fue leída por distintos sectores internos del peronismo con la idea de que el camino hacia las internas no estará libre de conflictos, sobre todo durante estos días.

La Corriente Peronista de Base también asoma

Además de la postulación de Godoy, otro espacio del peronismo neuquino podría entrar en competencia. Se trata de la Corriente Peronista de Base, referenciada en la exdiputada provincial y dirigente peronista Soledad Salaburu.

Este sector, pese a que participó de las reuniones convocadas por el parrilismo, está integrado por un grupo de afiliados y militantes, logró consolidarse en varias localidades del interior de la provincia y analiza seriamente la posibilidad de reservar color y presentar lista propia, lo que sumaría un nuevo factor de tensión al proceso interno del PJ.

Soledad Salaburu 04.jpg Soledad Salaburu, referenciada con la Corriente Peronista de Base, también se presentaría a la interna del Partido Justicialista de Neuquén.

También hay otra duda y es si el sector de peronistas que acompañaron a Rolando Figueroa (que figuran como afiliados) participará de la interna a pesar de haber sido expulsados en el último Congreso Provincial de Zapala. En este caso, son referentes como Marcelo Zúñiga, José Asaad y Tanya Bertoldi, entre otros, más los adherentes.

En las internas del 15 de marzo, los afiliados del PJ neuquino elegirán cargos centrales de la estructura partidaria como el presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Consejo Provincial con 16 vocales. También se eligen los integrantes del Congreso Provincial y las autoridades de los consejos locales en 36 localidades de la provincia.

El cronograma ya está en marcha. Esta semana se presentaron los padrones definitivos. El 5 de febrero vence el plazo para la reserva de colores y números de lista. Las candidaturas podrán inscribirse entre el 5 y el 23 de febrero, mientras que la oficialización de boletas será en marzo. El escrutinio final está previsto para el 19 de marzo.