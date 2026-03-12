Pesca furtiva: la policía secuestró una gran cantidad de truchas

Los operativos se desarrollaron este miércoles por la tarde y jueves por la madrugada. Además, se labraron distintas infracciones.

Una vez más, los controles preventivos en rutas y zonas de pesca llevados adelante por la policía de la provincia tuvieron un resultado altamente positivo. Entre la tarde del 11 de marzo y esta madrugada, se logró el secuestro de un importante número de truchas y la elaboración de varias infracciones.

Este miércoles, el personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur comenzó un operativo conjunto con agentes de Fauna de las delegaciones de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. El principal objetivo fue fiscalizar la actividad de pesca en distintos sectores de la región.

El procedimiento abarcó recorridas y controles en tramos de las rutas nacionales 40, 234 y 237. Además, se trabajó en zonas de pesca populares como el embalse Piedra del Águila, Bahía Valentina, Chacabuco, Limay Chico y Malahuca.

Durante el operativo, se realizaron inspecciones y entrevistas con pescadores que se encontraban en el lugar, verificando el cumplimiento de la normativa vigente.

secuestro de truchas

Exitoso operativo

Los controles tuvieron como resultado el secuestro de 32 ejemplares de truchas, diez tarros utilizados para la pesca artesanal y la retención de cinco cañas.

Asimismo, las autoridades labraron diez actas contravencionales por distintas infracciones.

operativo cerrojo guardafauna 2

Cazadores atrapados en plena actividad

En el marco de la lucha activa contra la pesca y la caza ilegal, el Cuerpo de Guardafaunas de Junín de los Andes, Villa Traful y San Martín de los Andes, junto al Grupo Táctico Operativo, realizó esta semana varios controles cerrojo sobre las Rutas 63 y 65 con resultados positivos.

Las diligencias permitieron interceptar a dos hombres, mayores de edad, que circulaban a pie por la vía pública portando armas de fuego con mira telescópica, municiones y elementos de corte.

Las autoridades informaron que se abrió una investigación para identificar al resto de las personas relacionadas con el hecho.

operativo cerrojo guardafauna Gentileza: Dirección Provincial de Fauna Neuquén

En el comunicado, aseguraron que “la ley es clara y pareja para todos, no existen privilegios ni zonas liberadas para el furtivismo” y agregan: "Quien decide actuar al margen de la ley, debe saber que el Estado está presente y que enfrentará las consecuencias penales y el decomiso de su equipo. En Neuquén, la fauna se respeta sin excepciones."

Fuertes multas

En la provincia de Neuquén, la caza y pesca ilegales están prohibidas por la Ley Provincial n.º 2539. Las multas por infracciones a la normativa de fauna tienen un rango de valores que va desde los $200.000, en casos mínimos, como pescar sin permiso, hasta $1.200.000, en situaciones más graves.

Las fuerzas de seguridad recordaron que este tipo de operativos busca preservar los recursos naturales y promover el respeto por las normas que regulan la actividad, reforzando la presencia preventiva en sectores rurales y turísticos de la provincia.