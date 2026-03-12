Policiales La Mañana Choque Tremendo choque en Avenida Argentina: una mujer fue trasladada al hospital

El choque ocurrió pasadas las 18.30 de este jueves. Maria Isabel Sanchez

Un fuerte choque complicó el tránsito en horario pico sobre Avenida Argentina y Teniente Ibáñez. Tras el hecho, una de las mujeres involucradas terminó siendo trasladada por una ambulancia al hospital.

Una SUV Nissan Kicks color rojo no respetó la derecha y terminó impactando contra un Peugeot 207 blanco que conducía una joven y circulaba en dirección sur-norte. La camioneta transitaba sobre Teniente Ibáñez en dirección oeste-este y al cruzar la avenida.

A causa del violento impacto, la mujer que conducía el rodado mayor, fue asistida por personal del SIEN y trasladada al hospital. Trabajaron en el lugar, efectivos policiales y de tránsito.