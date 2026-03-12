El clima en Neuquén

Policiales
La Mañana Choque

Tremendo choque en Avenida Argentina: una mujer fue trasladada al hospital

El siniestro ocurrió en la tarde de este jueves y complicó el transito en un horario de mucho tráfico.

El choque ocurrió pasadas las 18.30 de este jueves.

 Maria Isabel Sanchez

Un fuerte choque complicó el tránsito en horario pico sobre Avenida Argentina y Teniente Ibáñez. Tras el hecho, una de las mujeres involucradas terminó siendo trasladada por una ambulancia al hospital.

Una SUV Nissan Kicks color rojo no respetó la derecha y terminó impactando contra un Peugeot 207 blanco que conducía una joven y circulaba en dirección sur-norte. La camioneta transitaba sobre Teniente Ibáñez en dirección oeste-este y al cruzar la avenida.

A causa del violento impacto, la mujer que conducía el rodado mayor, fue asistida por personal del SIEN y trasladada al hospital. Trabajaron en el lugar, efectivos policiales y de tránsito.

Según datos que la policía aportó a LM Neuquén, se trata del segundo hecho de este tipo en aquella esquina en lo que va del día.

Accidente en Av argentina y teniente ibañez (3)

NOTICIA EN DESARROLLO.-

