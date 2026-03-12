Tremendo choque en Avenida Argentina: una mujer fue trasladada al hospital
El siniestro ocurrió en la tarde de este jueves y complicó el transito en un horario de mucho tráfico.
Un fuerte choque complicó el tránsito en horario pico sobre Avenida Argentina y Teniente Ibáñez. Tras el hecho, una de las mujeres involucradas terminó siendo trasladada por una ambulancia al hospital.
Una SUV Nissan Kicks color rojo no respetó la derecha y terminó impactando contra un Peugeot 207 blanco que conducía una joven y circulaba en dirección sur-norte. La camioneta transitaba sobre Teniente Ibáñez en dirección oeste-este y al cruzar la avenida.
A causa del violento impacto, la mujer que conducía el rodado mayor, fue asistida por personal del SIEN y trasladada al hospital. Trabajaron en el lugar, efectivos policiales y de tránsito.
Según datos que la policía aportó a LM Neuquén, se trata del segundo hecho de este tipo en aquella esquina en lo que va del día.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
