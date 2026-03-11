⁠El impactante choque de cabeza de Cuti Romero con un compañero que se escuchó en todo el estadio

El defensor impactó contra un compañero y generó preocupación en la derrota de su equipo ante Atlético Madrid por Champions League.

Cuti Romero conmocionó al Wanda Metropolitano tras un fuerte choque de cabeza con un compañero de equipo en el partido de ida ante el Atlético de Madrid , donde el Tottenham cayó por 5-2 y deberá dar vuelta la serie de octavos de final de Champions League en su casa. Una imagen durísima de un impacto que se escuchó en todo el estadio.

En el cierre del encuentro, cuando el partido caminaba por el segundo minuto de los tres adicionado previo al final, el defensor salió con todo desde la defensa para rechazar de cabeza una pelota que había controlado mal el delantero Sorloth. Sin embargo no vio que también se sumó a ese duelo Palinha quien terminó impactando de lleno con la cabeza a su compañeros por lo que ambos terminaron tendidos en el campo de juego.

Más allá de la situación, ninguno de los jugadores sufrieron consecuencias graves por el choque. Rápidamente al ver lo sucedido los compañeros del Cuti en la Selección argentina Julián Álvarez y Nicolás González fueron a asistirlo y acompañarlo para que se recupere. Al paso de los minutos el jugador se levantó del suelo tras la atención de los médicos.

Trompadas, patadas y corridas: la tremenda batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que dejó 23 expulsados

Cruzeiro y Atletico Mineiro de Brasil convirtieron la final del campeonato estadual en una fuerte pelea entre los jugadores luego de una jugada en el cierre del encuentro que decantó en una trifulca que tuvo trompadas, patadas y corridas.

Todo inició cuando el partido tenía un resultado negativo para el equipo de Eduardo Domínguez que estaba cayendo por la mínima en el encuentro final del torneo. Faltaba un minuto en el momento en el que Everson, arquero del Galo, contuvo un remate con un rebote corto que generó la rápida llegada del mediocampista Christian que fue con todo con la intención de meter el balón pero terminó impactando en el arquero.

Esa jugada, que parecía una más del partido, decantó en una batalla campal con jugadores que intercambiaron hasta golpes de puño.

Uno de los más afectados fue Lucas Villaba quien recibió una durísima piña por la espalda del brasileño Hulk. Lejos de frenarse y mantener la calma adentro de la cancha, la tensión escaló y tuvieron que entrar protagonistas de afuera del campo de juego para calmar la situación.

Producto del enfrentamiento entre los jugadores, el árbitro del encuentro decidió expulsar a 23 personas siendo el partido con más expulsiones en la historia del fútbol brasileño, en una categoría donde el record Guiness es argentino: es que Claypole y Victoriano Arenas quedaron en la historia tras un encuentro donde tuvieron 36 expulsiones. Finalmente, Cruzeiro se quedó con la victoria y el título en el partido que terminó como una guerra.