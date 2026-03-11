Quién es Claudio Mosca, la última incorporación con la que Cipo sacudió el mercado de pases

El volante fue anunciado el último martes, en medio de la presentación de la nueva camiseta para el Federal A 2026.

La llegada de Claudio Mosca representa un golpe en la mesa por parte de Cipo para la temporada 2026 del Federal A, cuyo comienzo está cada vez más cerca. El volante ofensivo es un futbolista de jerarquía, con muchos años en la elite del fútbol argentino y también en la Primera Nacional .

Fue pedido por el Chango Cravero, lo presentaron el martes junto con la nueva indumentaria y se sumó este miércoles a las prácticas con el plantel.

Mosca no había sido anunciado ni siquiera en las redes sociales del club, por eso su llegada causó sorpresa. Se mostró entusiasmado en sus primeros minutos como futbolista del Capataz , institución con la que formará parte por primera vez en su carrera de la tercera categoría.

Además, se trata de un jugador que disputó casi 400 partidos con la camiseta de Ferrocarrill Oeste y fue capitán durante bastante tiempo.

cipo refuerzo mosca

La historia de Claudio Mosca

En tiempos en los que Arsenal de Sarandí era un equipo importante, cuando bajo el ala de Julio Humberto Grondona salió campeón de torneos locales e internacionales, apareció un joven Claudio Mosca.

Buen pie, velocidad y llegada al gol fueron las principales virtudes que se le vieron desde chico, a tal punto que además de debutar en primera llegó a la selección sub 20. De hecho, llegó a ser sparring de la mayor en el Mundial de Sudáfrica 2010, como lo refleja la foto con Maradona.

claudio mosca sub 20

Siempre fue un zurdo de técnica distinguida y con el paso de los años le fue sumando oficio a su habilidad.

Después de de Arsenal, Mosca vistió otras camisetas importantes como las de Chicago, Santiago Morning, Universitario de Sucre, Brown de Puerto Madryn, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Luis de Quillota (Chile), Ferro y San Miguel.

Tanto en primera, como en el ascenso y en el fútbol trasandino, tuvo buenos rendimientos y se mostró bien físicamente.

El Verde de Caballito es el club donde más jugó con cuatro temporadas y 362 partidos. En ese recorrido, se transformó en referente y capitán, por lo que su llegada a Cipo también representa mucho en ese sentido.

claudio mosca 3

"Le agradezco a la dirigencia, al cuerpo técnico por confiar en mi. Lo poco que conocí se ve que es un club muy pasional, que tiene mucha gente, que mueve mucho a la ciudad, eso siempre para el jugador es muy importante. Vengo con muchísimas ganas, expectativas, a aportar mi granito de arena desde donde me toque. Se que hay un grupo bárbaro, que el club tiene buenas instalaciones, así que está todo dado para hacer las cosas bien y para lograr cosas importantes", declaró Mosca en su llegada a Cipo.

Cipo jugará el viernes 20

El debut del Capataz en el próximo Federal A será el viernes 20 contra Atenas en Río Cuarto. El horario sería a las 20 o 20:30 y será oficializado la semana que viene.

"Vamos a viajar el miércoles por la noche o jueves. Estamos viendo el tema presupuestario (del alojamiento)", puntualizó el dirigente Marcelo Bastías.