Qué dijo La Roca, el seguridad del plantel de River, tras ser despedido: "Le pido disculpas al hincha"

Diego Moreno, exjefe de seguridad del millonario y de buena relación con Marcelo Gallardo, habló sobre el presente del DT y las palabras de Coudet.

River inició una etapa de cambios profundos en la institución tras la salida de Marcelo Gallardo que decidió dar un paso al costado debido a que se vio superado por el mal presente del equipo. Llegó Coudet, Enzo Francescoli empezó a ganar protagonismo y hasta hubo cambios en la seguridad del plantel.

En las últimas horas se dio a conocer que Diego Moreno , conocido como La Roca , el jefe de seguridad que tiene una gran relación con el exentrenador, fue despedido por la comisión directiva comandada por Stefano Di Carlo: "Me llamaron el domingo a la noche diciéndome que tenía que ir a una reunión. El lunes al mediodía me junté con la dirigencia y la novedad era esa. Me sorprendió, pero sabía que se venían cambios en el club" , contó en su relato en TN el seguridad que estuvo más de 10 años en la institución. En su relato sumó: "B uscaban otra imagen para la seguridad del plantel" .

"Lo tomo como un fin de ciclo. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Estoy agradecido a la gente que me dio la oportunidad en su momento: a la dirigencia anterior, a Rodolfo D’onofrio, a Jorge Brito y a Marcelo Gallardo", dijo y valoró sobre Gallardo: "Me dio la oportunidad de estar con su grupo, con su cuerpo técnico, y ser parte del club. La verdad que le estoy agradecido por haber confiado en mí".

En su testimonio expreso tras la salida dejó en claro que no iría a trabajar a Boca: "Respeto mucho al club y tengo muy buena relación con la gente de seguridad de Boca, pero no. Soy hincha de River. Tengo tatuada la vieja Sívori alta en toda la pierna izquierda. También tengo las Copas Libertadores de 2015 y 2018"

A su vez reconoció que el nuevo entrenador Coudet lo contactó tras la decisión. "Me habló este lunes a la mañana. Me dijo que lamentaba mucho lo que había pasado, que no estaba al tanto de nada, pero que había sido un gusto habernos conocido. Me pareció una muy buena persona. Le deseo lo mejor a él, al cuerpo técnico y a todos los jugadores", contó.

Por otra parte, en diálogo con el streaming de La Página Millonaria (LPM) se disculpó con la hinchada por el cruce que mantuvo en un partido de 2025: "Le pido disculpas al hincha si se sintió ofendido por algunas cosas que dije. Soy hincha de River desde la cuna. Fue un impulso del momento. Creo que no está bueno que hayan insultado a los jugadores como los insultaron ese día. Le pido disculpas a la gente de River si se sintió ofendida por algunas de mis palabras o gestos, siento que no está bueno que vayan a insultar así a los jugadores, pero le pido disculpas si se sintieron ofendidas“.

“Marcelo está tranquilo, descansando, igual que yo. Siempre le dije que va a ser el número uno. Voy a estar en la tribuna alentando como él. Ayer me mandó un mensaje el Chacho, le deseé la mejor de la suerte como hincha, también hable con muchos de los chicos, que vamos a estar alentando desde la tribuna, eso seguro, que les va a ir muy bien", reveló.

Huracán-River se jugará con público en Parque Patricios

El encuentro por la décima fecha del Apertura de la Liga Profesional entre Huracán y River, del próximo jueves, se disputará con público, por lo que el equipo de Parque Patricios será local con su gente. Esta novedad representa un cambio rotundo respecto de lo que se había manejado hasta el mediodía de este martes.

El aforo será parcial, ya que no se permitirá transitar por algunos sectores del barrio. La limitante planteada es el derrumbe ocurrido en Parque Patricios hace algunos días, que obligó a que Huracán jugara contra Belgrano sin gente en las tribunas la fecha pasada.

La información fue proporcionada por los dirigentes del Globo, luego de varias reuniones y llamados en el transcurso de la semana.

La popular local quedaría inhabilitada, mientras que el resto de las tribunas estarán disponibles para los socios del club quemero.

Solo se permitirá un tercio de la parcialidad posible, por lo que solo ingresarán 15 mil personas.

La situación estuvo complicada

Ante la negativa de las autoridades del gobierno porteño, en las primeras horas del martes, Huracán compartió un comunicado en donde dejó ver la posibilidad de no acatar lo decidido por la seguridad y jugar igualmente con los hinchas.

“Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma”, expresó el club.

Y agregó: “Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”.

Luego, ante la primera negativa de las autoridades, los hinchas empezaron a autoconvocar a través de las redes sociales para hacerse presente en la Jefatura de Gobierno.

Finalmente, el presidente Abel Poza estuvo en la sede del gobierno porteño y llegaron al acuerdo de tener aforo limitado, corrigiendo la circulación del público por las calles aledañas al estadio Tomás Adolfo Ducó. La decisión fue confirmada por el dirigente en los medios cerca de las 16.

Después de recibir la respuesta positiva por parte de las autoridades para tener aforo limitado, Poza le pidió públicamente a los simpatizantes que eviten reunirse para reclamar.