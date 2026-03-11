Buena actuación del neuquino Enrique Plantey en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Hay hombres que construyen historia a través del deporte y ese es el caso de Enrique Plantey . En las pistas del Tofane Alpine Skiing Centre de Milano Cortina, Italia , el neuquino logró otra gran victoria personal. Abanderado de la resiliencia argentina en el deporte adaptado, completó por primera vez en su carrera la prueba de combinada alpina en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Con 38 años y cuatro participaciones olímpicas a cuestas (Sochi 2014, PyeongChang 2018, Beijing 2022 y ahora Milano Cortina 2026), Plantey no logró colgarse una medalla, pero su actuación tuvo un brillo especial. El esquiador finalizó en el puesto 13 entre 24 competidores en la categoría sitting (deportistas que esquían sentados), con un tiempo total de 2 minutos, 11 segundos y 25 centésimas.

La combinada alpina es una de las disciplinas más complejas del calendario. Exige una versatilidad total: los competidores deben ejecutar primero un trazado de Super-G, que privilegia la velocidad y la intrepidez, y luego un eslalon, que demanda precisión milimétrica y cambios de ritmo explosivos. Plantey registró un crono de 1:20.73 en el Super-G y selló su actuación con 50.52 en el eslalon.

Lejos quedaron los fantasmas de PyeongChang 2018 y Beijing 2022, cuando el argentino tuvo que abandonar la misma prueba antes de tiempo. Aquellos dos portazos en la cima de la montaña lo habían dejado con la deuda pendiente de cruzar la meta.

El podio fue todo europeo. El neerlandés Jeroen Kampschreur, una leyenda de la disciplina, se adjudicó el oro con un impresionante registro de 1:56.33. La plata quedó en casa gracias al italiano Rene de Silvestro, mientras que el bronce viajó también a Países Bajos con Niels de Langen. Sin embargo, para la delegación argentina, el nombre propio de la jornada fue el del neuquino.

La actuación del miércoles también significó un cierre catártico para una campaña en Milano Cortina que había tenido un inicio abrupto. Días atrás, Plantey había sufrido dos abandonos consecutivos en las pruebas de descenso y Super-G. La montaña, esa jueza implacable que no entiende de trayectorias, le había negado la gloria rápida. Pero la combinada le devolvió la oportunidad de demostrar su temple.

Con este resultado, Plantey reafirma su condición de referente indiscutido del esquí adaptado nacional. No es solo el hombre que pone la bandera albiceleste en la cumbre, sino el atleta que entiende que a veces la verdadera medalla no es de metal, sino de constancia. En sus cuartos Juegos, el esquiador demostró que para ganarle a la historia, a veces basta con terminar de pie.

Según consignó el sitio deportv.gob.ar, en el esquí de fondo paralímpico, la Argentina también tuvo representación en la clasificación del sprint masculino sentado. Nicolás Lima finalizó 30° con un tiempo ajustado de 2:34.89, mientras que Omar Lorenzo se ubicó 35° con 2:52.93. Ninguno de los dos logró avanzar a las rondas finales de la prueba.