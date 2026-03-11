Noche histórica en la NBA: un jugador anotó 83 puntos y superó a Kobe Bryant

Fue en la victoria de Miami Heat sobre Washington Wizards, por la fase regular de la mejor liga de básquet del mundo.

En tiempos de goleo altísimo y escasa contracción a la marca, la NBA sigue sumando marcas nuevas. En la noche del martes, un jugador superó a Kobe Bryant y se transformó en el segundo máximo anotador histórico de puntos en un partido.

El ala-pívot estadounidense Edrice Adebayo , más conocido como Bam Adebayo , se convirtió este martes en el segundo máximo anotador de un partido de la mejor liga de básquet del mundo marcando la enorme cifra de 83 puntos .

El jugador de los Miami Heat se lució en el duelo ante los Washington Wizards, no solo por el triunfo de su equipo por 150-129 , sino por haber anotado la cifra que lo dejó por delante de Kobe (81) y lo colocó por detrás del legendario Wilt Chamberlain, quien alcanzó los 100 puntos en un encuentro regular.

bam adebayo miami

La rompió de principio a fin

Todo comenzó con una actuación increíble en el primer cuarto, donde el nacido en Nueva Jersey anotó 31 puntos. Lejos de conformarse con la impresionante cifra, llegó a la mitad del cotejo con 43 unidades, situación que palpitó la histórica noche que se presenciaría en Miami.

Para el tercer periodo, Adebayo llevaba anotado 62 unidades y en el último parcial marcó otros 21 para alcanzar los 83 porotos, desplazar a Kobe Bryant al tercer lugar y volver locos a los fanáticos presentes en el estadio. Con 20/43 en tiros de campo, 36/43 tiros libres, 9 rebotes y 3 asistencias, Bam concretó un partido que quedará marcado en los anales de la historia de la NBA y con un récord muy difícil de superar.

Embed 83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

El logro de Adebayo representa, además, el récord histórico para la franquicia y el número más alto de la temporada actual.

Con estos 83 puntos, se transformó el máximo anotador en la historia en un partido de los Miami Heat, superando a LeBron James, quien ostentaba la mejor marca del equipo con 61 unidades en 2014 ante Charlotte. Además, hasta ahora, Nikola Jokic tenía el récord de la temporada 2025/2026 de la NBA con 56 puntos anotados el día de Navidad.

Las repercusiones fueron instantáneas a través de las redes sociales. "Bam" transformó un partido que era muy de rutina en medio de la extensa fase regular del certamen en algo extraordinario.

También generó muchas opiniones por la forma en la que se dio el partido, lo flojo de la defensa de Washington y el hecho de haber anotado muchos tiros libres.

De todas maneras, su nombre ya está en los libros y nadie lo podrá borrar.

adebayo 83

En la lista histórica, hay otros tres jugadores en actividad como Luka Doncic (Lakers), Donovan Mitchell (Cleveland) y Damian Lillard (Portland), quienes suelen ser goleadores de sus equipos y siempre coquetean con los récords.

Máximos anotadores en un partido de NBA