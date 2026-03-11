Úbeda reveló una importante charla con el plantel de Boca para salir del pozo: qué se dijeron

El entrenador brindó una entrevista a El Canal de Boca y contó detalles de cómo impactó el diálogo.

Claudio Úbeda sigue en la mira de los hinchas de Boca , por los resultados del equipo y la falta de juego que muestra el equipo en cada partido que disputa, a excepción de lo hecho en La Fortaleza ante Lanús donde ganó con contundencia por 3-0. Los resultados que generaron un sinfín de silbidos por parte de los hinchas, hicieron que el plantel se ponga cara a cara con el DT y hagan un análisis profundo para salir del pozo.

“ Después de ese partido recuerdo que hablamos mucho, miramos la secuencia del partido y realmente vimos que el equipo había generado muchas situaciones que no pudimos concretar. Y que se veía una evolución en la parte del juego”, dijo el entrenador en El Canal de Boca sobre el día después del empate 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera.

Por otra parte sumó: “ Noto que los chicos están bien, que se ha notado una buena evolución a partir del partido de Copa Argentina en adelante. En ese mismo partido pudimos hacer más goles y en el empate en La Bombonera igual generamos muchas situaciones de gol”.

Sobre la importancia de la charla, dijo: "Eso se vio evidenciado en el partido con Lanús. El equipo siempre tuvo opciones de juego, generó opciones de gol, se vio suelto, con confianza y un partido de suma importancia contra un rival que venía de ganar una final. Y creo que eso levanta mucho el autoestima”.

“Estamos en la mitad del torneo y vamos a entrar en la mejor parte, donde empieza a haber más etapas de definición y va a empezar la Copa Libertadores. Ahí va a haber un trajín importante de partidos”, contó y se expresó sobre el equipo para el certamen internacional: "Tenemos un plantel con recambio para intercalar cuando empecemos a jugar la Copa Libertadores. Solamente hay que prepararse bien de la cabeza”.

En su relato cerró: “Ya tenemos los calendarios de las fechas de Copa pero no los rivales así que hay que estar preparado. Yo creo que la expectativa de jugar un torneo tan importante genera entusiasmo en los jugadores y también optimismo. Es un torneo muy importante para Boca”.

Boca sufrió la inesperada lesión de un jugador a horas del clásico ante San Lorenzo: de quién se trata

Boca no puede dejar de pensar en la enfermería, un espacio que en el último tiempo le ha traído varios dolores de cabeza con las lesiones de jugadores importantes para el plantel. Si bien entre las últimas noticias se destacó el regreso de Ángel Romero para estar a disposición del entrenador tras una lesión, el club confirmó la lesión de un mediocampista.

Claudio Úbeda tiene un partido duro contra San Lorenzo en La Bombonera por la historia que hay entre ambos equipos donde el cuervo se impone en el historial. A su vez, el entrenador buscará consolidar al equipo tras la goleada conseguida ante Lanús y para terminar de salir del bache futbolístico que atraviesa el plantel desde hace meses.

Para el duelo que tendrá lugar este miércoles desde las 19.45 en La Bombonera, el DT no podrá contar con el mediocampista Tomás Belmonte debido a una lesión comunicada este lunes. "Tomás Belmonte presenta una lesión muscular grado II de aductor izquierdo", comunicó el Departamento Médico del club a través de las cuentas oficiales de la institución. Con este panorama, podría perderse tres semanas que podría demandar la lesión.

Tomás Belmonte

Claudio Úbeda ya tiene el 11 de Boca para enfrentar a San Lorenzo en el clásico y hay sorpresas

El entrenador Claudio Úbeda recuperó a Alan Velasco y Ángel Romero para el clásico entre Boca y San Lorenzo, aunque tiene previsto mantener el mismo equipo que viene de golear a Lanús. Tras varias semanas complicadas, en el predio el clima es más distendido luego del 3-0 conseguido en la última fecha. El cuerpo técnico considera que ese triunfo puede ser un punto de partida para consolidar el funcionamiento del equipo. Por eso, el DT decidió ratificar la formación que mostró su mejor versión.