Claudio Úbeda ya tiene el 11 de Boca para enfrentar a San Lorenzo en el clásico y hay sorpresas

El entrenador Claudio Úbeda recuperó a Alan Velasco y Ángel Romero para el clásico entre Boca y San Lorenzo, aunque tiene previsto mantener el mismo equipo que viene de golear a Lanús. Tras varias semanas complicadas, en el predio el clima es más distendido luego del 3-0 conseguido en la última fecha. El cuerpo técnico considera que ese triunfo puede ser un punto de partida para consolidar el funcionamiento del equipo. Por eso, el DT decidió ratificar la formación que mostró su mejor versión.

Cómo están Velasco y Romero tras sus lesiones El volante creativo ex Independiente dejó atrás el esguince en la rodilla izquierda que sufrió frente a Deportivo Riestra en el inicio del torneo. Durante la semana, de hecho, pudo participar con normalidad de una práctica de fútbol junto a los suplentes y avanzó en su recuperación. En el club consideran que está cada vez más cerca de volver a sumar minutos oficiales. De todas formas, la idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco para evitar una recaída. Por ese motivo, se perfila para ocupar un lugar en el banco.

Una situación similar ocurre con el delantero guaraní, quien también volvió a entrenarse a la par de sus compañeros: había sufrido una molestia muscular en el aductor derecho antes del partido ante Gimnasia de Mendoza. Como el estudio médico descartó un eventual desgarro, su recuperación fue más rápida de lo esperado. Apenas diez días después del inconveniente físico, el atacante vuelve a estar disponible para Sifón. Incluso, podría ser una alternativa ofensiva durante el duelo con CASLA.