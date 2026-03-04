Con los pibes al frente: Boca se despertó y goleó a Lanús en la Fortaleza

El Xeneize se recuperó luego de tres empates al hilo en el Torneo Apertura, que le valieron varias críticas al entrenador.

Boca superó de punta a punta y goleó por 3-0 a Lanús , reciente campeón de la Recopa Sudamericana 2026, en un partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, que adeudaban de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 .

El primer gol del partido lo marcó el volante Santiago Ascacibar , en 14 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Miguel Merentiel sentenció el triunfo en 29 minutos de la primera parte y 19 de la segunda.

Con el abultado triunfo, el “Xeneize” alcanzó la sexta posición de la zona A, con 12 puntos , mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es décimo en el grupo con 9 unidades. El próximo partido del equipo que dirige Claudio Úbeda será por la fecha 10, recibiendo a San Lorenzo el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:45 , mientras que el “Granate” visitará a Estudiantes el viernes 13 a partir de las 20:00.

Así fue la victoria de Boca frente a Lanús

En un partido que había iniciado sin oportunidades claras para ambos equipos, Santiago Ascacíbar fue el encargado de romper el 0 a 0 en el encuentro: a los 15' minutos, tras una carambola, sacó un remate de volea que se desvió en José Canale y venció la resistencia de Nahuel Losada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029350332640149710&partner=&hide_thread=false ¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/A1uMSfIcZA — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

Cuando Lanús intentaba reponerse del golpe, Boca sacó una contra letal que terminó en un centro de Tomás Aranda -de gran partido-, despejado por el arquero que recogió Miguel Merentiel para meterla de cabeza y anotar el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029354185553018893&partner=&hide_thread=false ¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LEqEnr4GEc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

A los 42' minutos, el Xeneize tuvo una nueva oportunidad clara para ampliar la ventaja. En lo que fue una gran conexión entre Merentiel y Adam Bareiro, el uruguayo centró y el paraguayo cabeceó, pero Losada despejó muy bien.

En el complemento, Boca no tardó en liquidar el partido. A los 18 minutos, Leandro Paredes metió un pase filtrado exquisito para Merentiel que anotó su doblete. El delantero vio salir a Losada y definió por arriba para convertir el 3 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029367443781480867&partner=&hide_thread=false GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Xtknhl7XtE — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

La síntesis del partido entre Boca y Lanús

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 7.

Lanús 0 - 3 Boca.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Lucas Novelli.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 14m. Santiago Ascacibar (B), 29m. Miguel Merentiel (B).

Gol en el segundo tiempo: 19m. Miguel Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Thomas De Martis por Franco Watson (L) y Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L), 16m. Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L), 27m. Lucas Besozzi por Walter Bou (L), 37m. Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (L); 42m. Tomás Belmonte por Leandro Paredes (B) e Iker Zufiaurre por Adam Bareiro (B)