Qué dijeron Sebastián Villa y el presidente de Independiente Rivadavia sobre los rumores del pase a Boca

El jugador colombiano sonó para ser nuevo refuerzo en el club de La Ribera donde ya tuvo paso. Qué dijeron los protagonistas.

El mundo Boca se vio revolucionado en las últimas horas de este lunes 2 de marzo al trascender en los medios de comunicación que el club iría en búsqueda de Sebastián Villa para reforzar el ataque ocupando el cupo que libera Lucas Blondel si finalmente se concreta la venta a Huracán de Parque Patricios. Por su características, en materia deportiva el equipo de Úbeda lo necesita.

Lo cierto es que mientras tanto el extremo colombiano brilla en Independiente Rivadavia de Mendoza siendo una de las figuras. En la noche del lunes tras el empate 1-1 de local ante River, el delantero habló sobre la posibilidad de cambiar de equipo y enfrentó los rumores.

“Yo ahora no hablo de eso. Estoy enfocado ciento por ciento en Independiente Rivadavia y de eso se encarga mi representante. Voy a dar el todo por el todo por el club, veremos a mitad de año qué puede pasar”, soltó al ser consultado por ESPN.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, también habló

Daniel Vila, el máximo mandatario de la institución mendocina, también negó contactos y dejó en claro que no tienen intenciones de desprenderse del jugador ahora: "No, nada. Cero. Me parece que es un rumor en redes y nada más. Hoy Sebastián Villa es jugador de Independiente y hasta mediados de año que se abra el mercado de pases él se queda", dijo.

Por otra parte, Vila dijo en ESPN: "Me parece que es solo un rumor, no hay nada de cierto. Lo desmiento categóricamente. Veremos cuando se abra el mercado de pases, porque tengo un compromiso con él de analizar una oferta si es beneficiosa para los dos. Pero hasta mediado de año se va a quedar en Mendoza", sumó.

Un periodista cercano a Riquelme soltó la noticia que impactó

Si bien el mercado de pases está formalmente terminado hace rato, el reglamento permite incorporar en caso de vender o ceder jugadores a préstamo. Juan Román Riquelme lo sabe y por eso Boca podría sumar refuerzos para lo que viene: la búsqueda de la clasificación para octavos de final del Apertura y el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras el técnico, Claudio Úbeda, es cada vez más cuestionado por el nivel del equipo y los repetidos empates de local contra rivales de escasa jerarquía, como Platense y Gimnasia de Mendoza, los nombres para reforzar el plantel aparecen como necesarios.

En ese contexto, en las últimas horas tomó fuerza una versión periodística que indica la posible llegada de Sebastián Villa a Boca. Según el periodista Pablo Ladaga, el colombiano será refuerzo del xeneize próximamente.

Según explicó el ex relator de ESPN, si Lucas Blondel sale a préstamo a Huracán, se abriría el cupo que le permitiría a Boca buscar la colombiano.

La noticia se viralizó rápidamente, sobre todo porque Ladaga es cercano a la gestión de Riquelme y suele tener buena información al respecto.

