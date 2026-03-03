El Federal A tiene formato, fixture y hoja de ruta: lo que tenés que saber

Cipo y Deportivo Rincón ya conocen los detalles para el torneo que comenzará el 22 de marzo.

Este martes al mediodía se confirmó la hoja de ruta para el Federal A 2026, donde Cipo y Deportivo Rincón volverán a compartir grupo en la fase regular, pero cambiando los rivales. Como ya se sabía, el Albinegro y el León jugarán contra los equipos de Mendoza, San Luis, La Pampa y Córdoba en la zona 3 del Federal A.

Javier Treuque, Secretario General del Consejo Federal, encabezó la reunión en la cual como novedad se resolvió que el formato de disputa será idéntico al del año pasado y además se sorteó el fixture, que comenzará el 22 de marzo.

Serán dos ascensos a la Primera Nacional, uno para el campeón y otro para el ganador del Reducido. Además, se mantienen los cuatro descensos al Regional Amateur.

Finalizada la primera fase, los mejores de cada grupo mantendrán la categoría e irán a los dos nonagonales de la zona Campeonato, mientras que el resto pasará a los grupos de la Reválida.

Cómo arrancan los equipos zonales

En este contexto, Deportivo Rincón tendrá fecha libre en el comienzo y así podrá disputar su partido de Copa Argentina, programado para el viernes 20 ante San Lorenzo, sin alterar el calendario.

El debut del equipo neuquino en el Federal A será en la segunda fecha, el 29 de marzo, visitando a FADEP en Mendoza.

Por su parte, Cipo comenzará jugando con Atenas en Río Cuarto, mientras que los otros duelos de la fecha inicial serán Costa Brava - FADEP de Mendoza, Huracán Las Heras- Argentino Monte Maíz y San Martín de Mendoza - Juventud Unida San Luis.

Para el Albinegro, que el año pasado igualó sin goles ante Atenas por la zona Campeonato, será la tercera temporada consecutiva comenzando fuera de casa. Viene de caer ante Rincón en el inicio del año pasado (1 a 0) y ante Kimberley, en 2024, por 2 a 0.