No es Villa: un exjugador de Boca que brilla en Europa fue contundente y dejó abierta la chance de volver al club

Un jugador que jugó la final de la Copa Libertadores en 2023 pero luego no tuvo lugar dejó en claro que le gustaría volver mientras es figura en Europa.

En Boca no tuvo lugar . Cada vez que parecía abrirse una oportunidad, el futbolista fue prestado a diferentes clubes para que siga su carrera profesional y sumar los minutos que en el elenco de La Ribera no tenía. Ahora, para el dolor de cabeza del club, brilla en Europa luego de haber demostrado grandes cualidades en su estadía en Platense .

Vicente Taborda se convirtió en el jugador importante en el plantel del Panathinaikos de Grecia, club al que llegó en septiembre a cambio de cerca de cinco millones de dólares, con su aporte goleador y el estilo de juego que tiene ( fue titular en siete de los diez partidos que jugó, en los cuales anotó cuatro goles y dio asistencias).

En las últimas horas el jugador brindó una entrevista para DS Sports donde dejó en claro que en sus planes y también en sus deseos está la intención de regresar a la institución que le abrió las puertas cuando era niño. "C uando puedo lo sigo a Boca . No veo todos los partidos porque a veces se me hace muy tarde, sobre todo cuando juegan a la noche. Soy hincha del club, siempre voy a querer jugar ahí, ¿a quién no le gustaría ser protagonista y ganar títulos con Boca? Acá todos me preguntan por Boca", contó. Lo cierto es que mientras tanto el elenco azul y oro carece de juego y el futbolista atraviesa un presente protagónico en Europa.

Vicente-Taborda.jpg

Por otra parte, habló sobre el Calamar: "Con Platense me pasa algo muy parecido. Si bien no salí de ahí, ellos me abrieron las puertas dos veces. Ir a la cancha de Platense y saber que van a jugar la Libertadores, debe ser algo inolvidable para el hincha".

Un periodista cercano a Riquelme dice que Boca "tiene abrochado" a Sebastián Villa

Si bien el mercado de pases está formalmente terminado hace rato, el reglamento permite incorporar en caso de vender o ceder jugadores a préstamo. Juan Román Riquelme lo sabe y por eso Boca podría sumar refuerzos para lo que viene: la búsqueda de la clasificación para octavos de final del Apertura y el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras el técnico, Claudio Úbeda, es cada vez más cuestionado por el nivel del equipo y los repetidos empates de local contra rivales de escasa jerarquía, como Platense y Gimnasia de Mendoza, los nombres para reforzar el plantel aparecen como necesarios.

En ese contexto, en las últimas horas tomó fuerza una versión periodística que indica la posible llegada de Sebastián Villa a Boca. Según el periodista Pablo Ladaga, el colombiano será refuerzo del xeneize próximamente.

pablo ladaga

Según explicó el ex relator de ESPN, si Lucas Blondel sale a préstamo a Huracán, se abriría el cupo que le permitiría a Boca buscar la colombiano.

La noticia se viralizó rápidamente, sobre todo porque Ladaga es cercano a la gestión de Riquelme y suele tener buena información al respecto.