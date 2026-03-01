La sorpresa que analiza Claudio Úbeda en Boca de cara al partido ante Lanús

El DT no quedó conforme con el rendimiento de algunos de sus futbolistas y ya baraja el ingreso de un juvenil al 11 titular.

Boca retomó los entrenamientos tras el empate frente a Gimnasia de Mendoza y comenzó a preparar el partido del miércoles ante Lanús, correspondiente al Torneo Apertura. El equipo, que actualmente se ubica en la novena posición y fuera de los puestos de clasificación, busca mejorar su rendimiento y ajustar el once titular. El entrenador Claudio Úbeda analiza realizar cambios puntuales para corregir el rumbo del equipo y fortalecer tanto el mediocampo como la ofensiva de cara al próximo encuentro.

La primera modificación confirmada es el regreso de Leandro Paredes al mediocampo tras recuperarse de una lesión en el tobillo. Su retorno apunta a reemplazar a Milton Delgado , con el objetivo de darle mayor claridad y control al equipo, especialmente en la circulación de pelota y manejo de los tiempos. El campeón del mundo se perfila como pieza clave para ordenar la base del 11 y aportar experiencia en un sector que sufrió dificultades en el último partido.

En la ofensiva, el DT evalúa incluir a Tomás Aranda entre los titulares , en lugar de Lucas Janson. El volante creativo ingresó en el encuentro frente al cuadro cuyano y aportó verticalidad y llegada al ataque. Su desempeño en los minutos jugados generó una evaluación positiva por parte del cuerpo técnico, que analiza otorgarle continuidad en la alineación inicial para el partido en La Fortaleza, aunque la decisión dependerá de los entrenamientos de la semana y de la observación de su rendimiento en las prácticas .

El juvenil mostró crecimiento en sus intervenciones durante los partidos recientes. De hecho, el estratega señaló que el jugador está adquiriendo importancia progresiva y que la intención es integrarlo gradualmente. La posibilidad de que esté de inicio ante los del Sur refleja la estrategia de incorporar a jugadores en ascenso y evaluar distintas alternativas para mejorar el funcionamiento ofensivo.

Boca se entrenó pensando en el duelo ante Lanús

Los titulares en el duelo de ayer realizaron trabajos regenerativos, mientras que los suplentes participaron de ejercicios de fútbol para mantener la intensidad y el ritmo de competencia. El compromiso frente al flamante campeón de la Recopa Sudamericana contará con la presencia de hinchas xeneizes en la tribuna visitante, por lo que el desafío, ante el mal momento del conjunto de la Ribera, será doble.