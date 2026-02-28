La polémica de la tarde: el fino offside cobrado a Boca que le arrebató la victoria

El árbitro, mediante intervención del VAR, anuló el tanto de Bareiro, en una jugada que generó mucha confusión.

Boca no pasó del empate ante Gimnasia de Mendoza y encadena cuatro partidos sin victorias en el Torneo Apertura . Los jugadores y el cuerpo técnico se fueron silbados por La Bombonera, en un encuentro que no le escapó a la polémica, por un fino offside que evitó que el Xeneize se adelantara por 2-1.

Tras comenzar perdieron el partido por un gol de Luciano Paredes a los 15 minutos del primer tiempo, Boca se repuso con un zurdazo de Miguel Merentiel para el 1-1 a los 41 de la primera parte.

Cuando se iba esa mitad con el empate, Adam Bareiro fulminó al arquero con un cabezazo para marcar el 2-1 . El gol finalmente fue anulado: en el inicio de la jugada, Lucas Janson estaba en offside antes de tomar la pelota y abrirla a la izquierda para el posterior centro de Blanco.

Pero la confusión no se dio solamente por el fino offside, que según mostró después la transmisión fue de a penas un talón del jugador Xeneize, sino por un pedido de Gimnasia de Mendoza, que reclamaba una falta previa de Ayrton Costa en área de Boca. Además, el árbitro al anunciar la decisión, se confundió y mencionó que el futbolista adelantado era Merentiel, y no Janson.

En esa misma jugada surgió otra polémica: Bareiro al marcar se colgó del alambrado y podría haber sido amonestado, pero el juez no observó la situación. El delantero paraguayo ya tenía una amarilla, por lo que su equipo pudo quedarse con 10.

Otra confusión del encuentro se dio con Santiago Ascacibar, que en muchas páginas del minuto a minuto figuraba como amonestado dos veces, una en el primer tiempo y la otra en el segundo. El cuerpo arbitral manifestó que la primera había sido para un integrante del cuerpo técnico de Boca y no para el volante.

La palabra de Úbeda sobre el offside

Claudio Úbeda, que viene siendo muy cuestionado por las actuaciones del equipo, se refirió a la polémica de la tarde: "Estaba la pierna de un defensor habilitando. Lo raro es que no fue a ver el VAR el árbitro principal, sino que le hizo caso al VAR de lo que había informado... Me llamó un poco la atención eso. Para nosotros no era offside".

El entrenador también se refirió a los silbidos de La Bombonera al finalizar el partido: "Que el equipo se vaya silbado me genera angustia y dolor. Es lógico que el hincha de #Boca exija y que sienta que tenemos que ganar este tipo de partidos. Somos los primeros que nos pone mal no haber ganado este tipo de partidos, tenemos la obligación de ganar estos partidos y no lo hicimos".

Por último, el DT fue consultado por Edinson Cavani, quien fue enfocado en el palco con gestos de dolor, y explicó: "Estoy al tanto de todo, hablé con él, le está molestando parte de la vértebra que le hacía presión y le irradiaba sobre una de las piernas que le genera una molestia, tomamos la decisión de hacerle estudios más profundos".