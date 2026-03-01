Newell's y Rosario Central se miden en otro clásico picante: hora, formaciones y TV

Frank Kudelka tendrá un debut particular en el Coloso del Parque, nada más y nada menos que en el clásico de la ciudad.

Ángel Di María convirtió en el primer clásico entre Rosario Central y Newell's tras su regreso.

Newell's recibirá este domingo a Rosario Central , por la octava fecha del Torneo Apertura , en la que será una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 17 , se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Este clásico de Rosario llega con equipos que se encuentran en situaciones totalmente contrarias. Mientras Newell's es uno de los peores equipos de este Torneo Apertura y es serio candidato a pelear por el descenso, su clásico rival se afianza entre los mejores del ámbito local y quiere gritar campeón dentro de la cancha, luego de que la AFA le inventara el título de Campeón de Liga el año pasado.

En este Torneo Apertura, Newell's marcha último en la Zona A con solo dos puntos y es uno de los tres equipos que todavía no sumó de a tres.

di maria tiro libre

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle como visitante en la última fecha a Gimnasia y Esgrima La Plata y marcha cuarto en la Zona B con 11 unidades y a cinco del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza.

Este encuentro estará marcado por el debut de Frank Kudelka como director técnico de Newell´s, luego de la salida de la dupla compuesta por Sergio Gómez y Favio Orsi y del interinato de Lucas Bernardi.

En las últimas cinco ediciones del clásico rosarino se pudo observar un impresionante dominio del “Canalla”, que se impuso en cada uno de estos cruces.

Las posibles formaciones de Newell's y Rosario Central

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Kudelka.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.

Torneo Apertura

Interzonal - fecha 8

Newell´s - Rosario Central

Estadio: Marcelo Alberto Bielsa

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17.

TV: ESPN Premium

Falleció un exjugador de Rosario Central

El exfutbolista Claudio "Yerbatero" González murió este miércoles, debido a una afección pulmonar, en la ciudad cordobesa de Villa María, donde se había radicado tras haber finalizado su extensa trayectoria deportiva.

La noticia fue confirmada por la dirigencia de Talleres de Córdoba, uno de los clubes donde jugó, a través de un posteo en sus redes sociales: "Lamentamos el fallecimiento de Claudio 'Yerbatero' González. El club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución".

González, de 49 años, era oriundo de Posadas, la capital misionera, donde comenzó su carrera en Bartolomé Mitre. para luego pasar a Rosamonte de Apóstoles. Y allí, en su provincia natal surgió el apodo de "Yerbatero".

Posteriormente, el delantero estuvo en Estudiantes de La Plata, entre 1995-96; Patronato de Paraná (96-99 y 2000-01) y Huracán de Tres Arroyos (1999-2000), antes de llegar a Independiente (2001-02), con el que jugó la Copa Mercosur. Luego se sumó a Talleres, en 2002, donde se consolidó como titular.

Después pasó por Rosario Central, en 2004-05; Cobreloa de Chile, regresó a Talleres y por último recaló en General Paz Juniors de Córdoba, donde finalizó su carrera en 2007.