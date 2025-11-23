"El pasillo lo hicieron igual": la chicana de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central

El campeón del mundo se refirió al reclamo que llevaron a cabo los jugadores de Estudiantes antes del duelo frente al Canalla. Holan también estalló al respecto.

La polémica se instaló durante la tarde en el Gigante de Arroyito: los jugadores de Estudiantes de La Plata decidieron acatar la decisión de la AFA y llevar a cabo el pasillo de reconocimiento para Rosario Central , luego del título local que la entidad madre le otorgó por escritorio al Canalla. Sin embargo, el plantel se giró para recibir a los 11 de la Academia y se mantuvo de espaldas en todo momento , en señal de reclamo.

Para colmo, dentro del campo de juego, el Pincha fue mucho más: ganó 1-0 con un tanto de Edwin Cetré , no dejó a los santafesinos mostrar su mejor versión y los eliminó tempranamente del Torneo Clausura, en los octavos de final de la competición. Algo similar le había ocurrido al conjunto de Ariel Holan en el Apertura , ya que exhibió un juego apabullante en la fase de grupos y no lo logró sostener en los mata-mata.

Al término del compromiso, Ángel Di María rompió el silencio y dejó definiciones tanto sobre lo ocurrido en la previa como sobre el rendimiento de su equipo. En principio, remarcó que la actitud del cuadro bonaerense no los tomó por sorpresa en absoluto: " Eso es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual . Uno de los chicos nos dijo que iban a hacer eso. Nosotros entramos como teníamos que entrar y queda ahí”, explicó.

El episodio ocurrió pocos minutos antes del inicio del compromiso. En ese sentido, el campeón del mundo defendió una vez más el galardón que se le otorgó a Central: "Había clubes que querían que el primero de la tabla anual saliera campeón. Eso viene de los equipos más grandes y nosotros aceptamos. Nos llamaron para ir y fuimos. No es culpa nuestra que hayan aceptado todos, nadie dijo nada”, sostuvo.

Por qué Di María le dio valor al título otorgado por AFA

Además, remarcó el valor que le otorgan desde la institución a la campaña que realizaron en la actual temporada: "Iban 38 años sin terminar primero en la anual. Para nosotros era como ser campeón, era importante". Por otra parte, el capitán insistió en que la consagración no fue producto de una decisión arbitraria, sino de un rendimiento sostenido. “Fuimos el mejor equipo del año, sacamos una cantidad de puntos increíble, es difícil pelear con River y Boca que tienen más plantel, pero hicimos un trabajo muy bueno”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992727755096735803&partner=&hide_thread=false "NOSOTROS NO BUSCAMOS ESO, VINO DE LOS EQUIPOS MÁS GRANDES Y NOSOTROS SOLAMENTE ACEPTAMOS"



Ángel Di María tras la consagración de Rosario Central como Campeón de Liga.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/gdadLuxsBM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Más allá de la controversia extradeportiva, el ex Real Madrid también analizó la eliminación, que representó un golpe inesperado para un equipo que había mostrado regularidad a lo largo de todo el año. “En estos momentos es así, no tenés un buen día y pasa esto. Ellos hicieron un lindo gol. Nosotros intentamos pero no se dio”.

La calentura de Ariel Holan por la "falta de respeto"

Ya en la conferencia de prensa posterior al duelo, el DT Ariel Holan catalogó de "falta de respeto" la actitud del equipo de Eduardo Domínguez: "Los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que hicieron dentro de la cancha para mí fue eso. Ese gesto a mis jugadores yo no se los hubiese permitido. Se ve que en Argentina todos orinan agua bendita, obtuvimos esto por derecho propio. Después prácticamente no patearon al arco, hicimos un año con dos semestres muy competitivos".