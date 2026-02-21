Otro club contra la AFA: Atlético Tucumán hará una denuncia

El equipo tucumano se quejó mediante un comunicado oficial por el arbitraje de Fernando Espinoza ante Instituto.

Atlético Tucumán presentará un reclamo formal ante la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) contra el árbitro Fernando Espinoza tras el partido disputado en Córdoba frente a Instituto.

La decisión se tomó luego del análisis institucional de imágenes del encuentro, registros audiovisuales posteriores y testimonios de futbolistas, con el objetivo de defender los intereses deportivos del club y exigir revisión sobre actuaciones arbitrales consideradas perjudiciales.

El club tucumano comunicó oficialmente que elevará la denuncia en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante autoridades de la AFA , instancia en la que expondrá su postura sobre lo sucedido en el encuentro correspondiente al torneo local.

Desde la institución sostienen que la medida responde a una acumulación de antecedentes y no a un episodio aislado, por lo que apuntaron directamente al desempeño del juez designado.

El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas… pic.twitter.com/rV4ZHbENJJ — Atlético Tucumán (@ATOficial) February 21, 2026

El comunicado expresa: "El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)".

Además, la entidad confirmó que "dicha presentación se efectuará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigida contra el árbitro Fernando Espinoza, en virtud de reiteradas actuaciones arbitrales que, a lo largo del tiempo, han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos de nuestra institución".

La dirigencia explicó que la determinación busca defender el patrimonio deportivo del club y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, por lo tanto el planteo apunta a abrir un debate institucional dentro del sistema arbitral argentino.

En ese sentido, el texto aclara que la protesta no constituye un cuestionamiento general al arbitraje nacional, ya que señala: "La presente acción no pretende poner en duda la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino, cuyo prestigio y reconocimiento internacional son ampliamente valorados".

Finalmente, el comunicado remarca que la intención es fortalecer la transparencia competitiva y sostiene: "Por el contrario, se considera que la identificación y exposición de comportamientos arbitrales disociantes y nocivos resulta necesaria para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del cuerpo arbitral en su conjunto".

La amenazante respuesta desde la AFA

Pablo Toviggino salió al cruce con un mensaje cargado de ironía y tono desafiante. “Qué importante comunicado. Recibido por aquí. Jamás olvidar, el que más pide se … primero. Nos vemos pronto!!!”, escribió el dirigente en sus redes, en alusión directa al descargo que encabezó el presidente Mario Leito.

Que importante Comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día Lunes próximo venidero. Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación… https://t.co/UiFtuOyvDO — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) February 21, 2026

Lejos de bajar el tono, Toviggino agregó: “El Presidente de la Institución, el Sr. Mario Leito, seguramente estará presente en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día lunes próximo venidero”, anticipando un cruce cara a cara en la sede de la AFA.

Y cerró con otro dardo: “Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una ‘jugada’ de un partido de fútbol”, en lo que fue interpretado como un mensaje directo contra el mandatario tucumano tras la polémica arbitral.