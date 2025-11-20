Se desató la guerra por el título de Central: Estudiantes, Milei y Toviggino en el centro de la polémica
El Pincha emitió un comunicado en redes sociales sobre la Copa entregada al Canalla y el tesorero de la AFA salió a responderle.
Estudiantes de La Plata aclaró que en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no se sometió a votación ningún reconocimiento sobre el título de Campeón de Liga 2025. Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual.
La institución platense informó que, ante versiones y especulaciones difundidas en las últimas horas, el encuentro desarrollado en el ámbito de la LPF no incluyó tratamiento formal ni definiciones vinculadas a la consagración del torneo que tuvo como beneficiado a Rosario Central.
El comunicado publicado en la red social X remarcó que la reunión se limitó a los puntos previstos en el orden del día y que no existió debate ni resolución relacionada con el campeonato mencionado.
El comunicado de Estudiantes tuvo un fuerte apoyo de Javier Milei, presidente de la nación, quien en su cuenta de X, reposteo una noticia que bancaba la postura del Pincha ante la AFA y la consagración de Rosario Central.
La respuesta de Pablo Toviggino, apuntándole a Verón
El tesorero de AFA y hombre de confianza de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, respondió con dureza al comunicado difundido por Estudiantes y afirmó que la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional sí incluyó una votación sobre el reconocimiento del título de Liga 2025.
“Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”, expresó el tesorero de AFA en X.
Toviggino descalificó públicamente la postura de Estudiantes y cuestionó el contenido del mensaje institucional, con el presidente Juan Sebastián Verón a la cabeza. Según expresó el tesorero, la entidad formó parte del encuentro y participó del proceso que derivó en la resolución por intermedio de su vicepresidente, Pascual Caiella.
Toviggino, quién ya se había cruzado con Verón en múltiples ocasiones, vinculo el comunicado a una campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la asociación. El ídolo de Estudiantes es uno de los mayores opositores a la presidencia de Tapia, teniendo duras críticas en el pasado.
Caruso Lombardi también se metió en la polémica por el título de Rosario Central
El ex director técnico Ricardo Caruso Lombardi apuntó contra Rosario Central por la obtención del título de la Liga 2025, al que definió como el “campeón de la Copa Seca Nucas”.
En el descargo de la descripción de su posteo, Caruso Lombardi escribió: “Que falta de respeto a los hinchas de todos los clubes incluido central que hizo un gran campeonato, los demás presidentes no tendrían que jugar los partidos siguientes, este muñeco (Claudio Tapia) se levanta y hace lo que le parece, quiere demostrar poder con estas locuras”.
El ex entrenador es uno de los máximos detractores de esta directiva de la AFA, ya que, según sus palabras, fue el mismo Tapia el que bloquea las ofertas de los clubes que lo quieren contratar.
Te puede interesar...
Leé más
Tras el título de Central, todos los campeonatos que estarán en juego en el 2026
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino
El cambio en el reglamento de la Liga Profesional para los playoffs del Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario