Manu Urcera se consagró en el Campeonato Argentino de Pista de Ciclismo.

José Manuel Urcera , reconocido automovilista argentino, cambió de disciplina por un rato y logró consagrarse en el Campeonato Argentino de Pista de Ciclismo, torneo desarrollado en la ciudad de Mar del Plata. El nacido en Río Negro y radicado posteriormente en Cipolletti , se desarrolló primero en motociclismo, para luego pasar a los autos.

Además de ser piloto de automovilismo , Manu Urcera siempre se mostró como un apasionado del deporte en general y en particular del ciclismo, pasión que lo tuvo esta semana en el velódromo de Mar del Plata codeándose con los mejores de la disciplina.

@manurcera brilló y se coronó en el Campeonato Argentino de Pista de Ciclismo. Junto con sus compañeros Lucas Vilar y Agustín Ferrari, se quedó con el Oro en la divisional de “Velocidad Olímpica”, en el evento que se llevó a cabo en el velódromo de Mar del Plata. #Urcera pic.twitter.com/cXQvwgVPjh

Urcera se había sumado al equipo profesional que compite en pista y que encabeza un referente de la disciplina como Gabriel Curuchet y está integrada por Lucas Vidal, que hoy está entre los mejores del mundo. “Me gustan los desafíos, las cosas que parecen muy difíciles. Hace dos semanas vinimos y era todo nuevo, fui mejorando paso a paso”, declaró a Carburando Radio.

A diferencia del TC, que tiene varias fechas, el Campeonato Argentino de Elite tiene un solo capítulo, en Mar del Plata, donde se resuelve al ganador. “El ciclismo te ayuda mucho en la parte física. A medida que entreno más en la bici, el pulso arriba del auto sube mucho menos. Eso es tener más tiempo arriba del auto o poder pensar mejor. Entre el automovilismo y el ciclismo hay un montón de situaciones en común, sobre todo cuando venís en un pelotón. El tema del aire, la succión, la estrategia, porque no es ir todo el tiempo a fondo”, explicó.

Urcera aprovecha los tiempos libres del automovilismo y entrena durante el año como parte de su rutina en una bicicleta de ruta y esta es la primera vez en una de pista. “Es divertido. Toda la experiencia que tengo en el automovilismo, acá soy un novato y cada vez que me subo a la bici aprendo algo distinto y nuevo”, añadió el piloto.

El nacido en Rio Negro también agregó: “Le agradezco al Pampa (Ferrari) que ha tomado el liderazgo de este proyecto y se ha puesto al hombro una gran responsabilidad. Es un desafío. También a Agustín Ferrari, su hijo. A Luquitas Vidal, que es el mejor en esto, está ranqueado entre los mejores de mundo en el ciclismo en pista. Él está a otro nivel y que corra conmigo es como ponerle un trailer a mi auto”.

Y el histórico Gabriel Curuchet le facilitó para entrenar su bicicleta de la marca Pinarello, pintada de celeste y blanco. “Es como la Ferrari de las bicis. Me la prestó porque no tengo la mía acá. Les agradezco a ellos, me abrieron las puertas del velódromo, de sus conocimientos. Todos son fanáticos de los fierros, entonces se da algo mutuo”, afirmó.