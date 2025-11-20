De los fierros a la bici: Manu Urcera y su nuevo desafío en el ciclismo

Además de ser piloto de distintas categorías en el automovilismo , Manu Urcera siempre se mostró como un apasionado del deporte en general. Su presencia en el velódromo de Mar del Plata esta semana ratifica su pasión por el ciclismo, pero en este caso codeándose con los mejores de la disciplina.

Es sabido que, cuando no está arriba de un auto, para el rionegrino subirse a la bicicleta en cualquier contexto es uno de sus principales pasatiempos. De hecho se lo vio en reiteradas oportunidades haciéndolo, ya sea en soledad o con su esposa Nicole Neumann.

Pero esta vez fue más allá, porque se sumó a un equipo profesional que compite en pista. Se trata de la formación que encabeza un referente de la disciplina como Gabriel Curuchet y está integrada por Lucas Vidal, que hoy está entre los mejores del mundo.

"Contento, me gustan los desafíos. Me gustan las cosas que parecen muy difíciles para mi. Hace dos semanas vinimos y era todo nuevo, fui mejorando paso a paso", comenzó diciendo Manu a Carburando Radio.

A diferencia de los certámenes de automovilismo, que tiene varias fechas, en este caso en Mar del Plata el Campeonato Argentino de Elite tiene un solo capítulo donde se resuelve al ganador.

"El ciclismo te ayuda muchísimo en la parte física. He notado que a medida que entreno más en la bici, el pulso arriba del auto sube mucho menos. Eso se traduce en tener más tiempo arriba del auto o poder pensar mejor. Creo que del automovilismo al ciclismo hay un montón de situaciones, sobre todo cuando venís en un pelotón. El tema del aire, la succión, la estrategia, porque no es ir todo el tiempo a fondo ni en el auto ni acá", explicó Urcera.

Urcera entrena durante el año como parte de su rutina en una bicicleta de ruta y esta es la primera vez en una de pista. "Es divertido. Toda la experiencia que tengo en el automovilismo, acá soy un novato y cada vez que me subo a la bici aprendo algo distinto y nuevo", añadió el piloto.

"Intentaremos hacerlo de la mejor manera con el grupo. Le agradezco al Pampa (Ferrari) que ha tomado el liderazgo de este proyecto y se ha puesto al hombro una gran responsabilidad. Es un desafío. También agradecerle a Agustín Ferrari, su hijo. A Luquitas Vidal, que es el mejor en esto, está ranqueado entre los mejores de mundo en el ciclismo en pista. Él está a otro nivel y que corra conmigo es como ponerle un trailer a mi auto".

El histórico Gabriel Curuchet le facilitó para entrenar su bicicleta de la marca Pinarello, que está pintada de celeste y blanco. "Es como la Ferrari de las bicis. Me la prestó Gabi porque no tengo la mía acá. Les agradezco a ellos, me abrieron las puertas del velódromo, de sus conocimientos. Todos son fanáticos de los fierros, entonces se da algo mutuo", afirmó.

bici curuchet urcera

Vidal, por su parte lo bancó fuerte a Manu y valoró su desempeño: "La semana pasada ya estaba andando fuerte. Está rindiendo mucho más de lo que nosotros y él esperaba. Se puso un reto fuerte, de hacer tiempos rápidos, no es para cualquiera. Se subió a la pista hace dos semanas, se puso algo muy difícil como objetivo, pero ya lo cumplió entrenando y ahora seguramente lo hará en la carrera".

VIDAL URCERA CICLISMO

Tiempos de cambio

El rionegrino viene de no poder completar la final del TC en Toay y en general no tuvo la temporada que quería. Luego de un buen arranque con el Ford Mustang, preparado por el JPG Racing, los resultados fueron cada vez más flojos. Por eso, a comienzos de noviembre anunció que el año que viene cambiará de equipo y pasaría de Ford a Toyota.

Más allá de que falta una fecha en La Plata para terminar el campeonato, Manu aprovecha para poner la cabeza en otra actividad.