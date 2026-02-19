Qué dijo Manu Urcera tras su buen comienzo en la temporada del TC en El Calafate

El representante regional en la máxima categoría opinó sobre lo ocurrido el fin de semana y lo que se viene.

El cambio de equipo y de marca de Manu Urcera es una de las grandes novedades que tiene el Turismo Carretera para la temporada que acaba de comenzar. Con un nuevo auto, el rionegrino terminó sexto, pero la clasificación final lo dejó quinto por la exclusión de quien había ganado en pista, Julián Santero (BMW).

“ Estoy feliz de volver al Maquin Parts, con un grupo que conozco bien. Juntos tuvimos nuestros mejores resultados en el TC, estoy feliz de probar una nueva marca. En el inicio de mi trayectoria pensaba que iba a estar siempre con Chevrolet, pero estuve con Torino, Dodge, Ford y ahora Toyota . Contento, viene un gran año por delante, estoy muy confiado. Me gusta trabajar con Caunedo”, declaró Urcera a Carburando .

“Noto a Toyota con un balance aerodinámico mejor del que venía manejando antes, pero es el trabajo del equipo porque todos los equipos andan parecidos . Es un auto mas sencillo de manejar, aunque El Calafate es un circuito particular y es difícil evaluar el funcionamiento acá”, agregó.

manu urcera auto toyota 2026

El comienzo de la temporada tuvo muchas críticas y polémicas. Lo último fue exclusión de Santero, cuyo auto fue sancionado porque " los valores de compresión no coincidían con lo que dice el reglamento", según explicó a la prensa Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC.

Pero antes, el público se había expresado en las redes sociales criticando la cantidad de autos en pista, que en el debut fueron 56, casi diez por encima del promedio del año pasado. Además, algunos fanáticos también fueron duros con la transmisión de la productora ACTC Media TV, que ahora emite las carreras por Canal 9, luego de más de una década de salir por la TV Pública.

“Siempre el TC es el TC, es de la más difícil de Sudamérica y de las de mejor nivel de autos de turismo del mundo. La camada que vino está en gran nivel, los que son protagonistas van a seguir siéndolo. Somos demasiados autos en pista, a veces el entrenamiento está muy congestionado, el que corre lo tiene bien ganado y no hay mucho que hacer con eso”, argumentó Urcera.

autódromo el calafate

Uno de los pedidos de un sector es que haya ascensos y descensos para evitar que convivan tantos autos en la pista.

“Si tengo que evaluar, el TC creció y evolucionó sobre el resto. Siempre el que no hace ve cosas a mejorar, lo de ascensos y descensos puede ser una alternativa. En algunos circuitos, los de atrás terminan largando en una curva, pero esto es un espectáculo, si a la gente le gusta tenemos que ser muchos”, opinó Manu al respecto.

La próxima carrera del TC será el 8 de marzo en Viedma, mientras que el 29 del mismo mes la categoría llegará a Centenario.

Final – TC – 1ª fecha – 25 vueltas – El Calafate

Pos. Piloto / marca/ Tiempo o Diferencia

1 Moscardini F 43:03.342

2 Martínez, A. F 0.723

3 Castellano D 2.741

4 Martínez, T. Ch 3.433

5 Urcera Ty 3.862

6 Quijada Ch 6.225

7 Landa Ch 6.835

8 Rossi Ty 7.545

9 Risatti F 7.985

10 Palazzo Ty 9.115

11 Di Palma Ty 10.969

12 Catalán Magni Ty 11.278

13 Azar MB 11.975

14 Todino F 12.361

15 Lambiris F 15.032

16 Chapur T. 15.574

17 Mangoni Ch 15.574

18 Dianda D 15.985

19 Agrelo T. 16.340

20 Trucco D 16.804

21 Aguirre Ch 17.638

22 Ebarlin Ch 17.991

23 Cotignola Ty 18.589

24 Craparo F 20.300

25 Ferrante F 20.650

26 Castro T 21.537

27 Bonelli F 22.482

28 Fritzler MB 23.102

29 Teti F 23.809

30 Canapino Ch 24.261

31 Gianini F 24.740

32 Werner F 25.190

33 Lugon F 25.453

34 Benvenutti Ch 25.876

35 Ardusso Ch 26.203

36 Carinelli F 26.616

37 Vazquez D 1 Lap

38 Ricciardi Ty 1 Lap

39 Alvarez Ch 3 Laps

40 Ledesma Ch 4 Laps

41 Spataro F 9 Laps

42 Canapino Ch 9 Laps

43 Jakos Ty 9 Laps

44 Ochoa D 9 Laps

45 Scialchi F 12 Laps

46 Tomasello Ch 12 Laps

47 Serrano Ch 15 Laps

48 Abdala F 21 Laps

49 Olmedo T 21 Laps

50 De Benedictis F 21 Laps

51 Candela BMW 21 Laps

52 Chansard Ty 22 Laps

53 Valle D 23 Laps

54 Fain T 24 Laps