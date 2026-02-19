Qué dijo Manu Urcera tras su buen comienzo en la temporada del TC en El Calafate
El representante regional en la máxima categoría opinó sobre lo ocurrido el fin de semana y lo que se viene.
El cambio de equipo y de marca de Manu Urcera es una de las grandes novedades que tiene el Turismo Carretera para la temporada que acaba de comenzar. Con un nuevo auto, el rionegrino terminó sexto, pero la clasificación final lo dejó quinto por la exclusión de quien había ganado en pista, Julián Santero (BMW).
“Estoy feliz de volver al Maquin Parts, con un grupo que conozco bien. Juntos tuvimos nuestros mejores resultados en el TC, estoy feliz de probar una nueva marca. En el inicio de mi trayectoria pensaba que iba a estar siempre con Chevrolet, pero estuve con Torino, Dodge, Ford y ahora Toyota. Contento, viene un gran año por delante, estoy muy confiado. Me gusta trabajar con Caunedo”, declaró Urcera a Carburando.
“Noto a Toyota con un balance aerodinámico mejor del que venía manejando antes, pero es el trabajo del equipo porque todos los equipos andan parecidos. Es un auto mas sencillo de manejar, aunque El Calafate es un circuito particular y es difícil evaluar el funcionamiento acá”, agregó.
El comienzo de la temporada tuvo muchas críticas y polémicas. Lo último fue exclusión de Santero, cuyo auto fue sancionado porque " los valores de compresión no coincidían con lo que dice el reglamento", según explicó a la prensa Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC.
Pero antes, el público se había expresado en las redes sociales criticando la cantidad de autos en pista, que en el debut fueron 56, casi diez por encima del promedio del año pasado. Además, algunos fanáticos también fueron duros con la transmisión de la productora ACTC Media TV, que ahora emite las carreras por Canal 9, luego de más de una década de salir por la TV Pública.
“Siempre el TC es el TC, es de la más difícil de Sudamérica y de las de mejor nivel de autos de turismo del mundo. La camada que vino está en gran nivel, los que son protagonistas van a seguir siéndolo. Somos demasiados autos en pista, a veces el entrenamiento está muy congestionado, el que corre lo tiene bien ganado y no hay mucho que hacer con eso”, argumentó Urcera.
Uno de los pedidos de un sector es que haya ascensos y descensos para evitar que convivan tantos autos en la pista.
“Si tengo que evaluar, el TC creció y evolucionó sobre el resto. Siempre el que no hace ve cosas a mejorar, lo de ascensos y descensos puede ser una alternativa. En algunos circuitos, los de atrás terminan largando en una curva, pero esto es un espectáculo, si a la gente le gusta tenemos que ser muchos”, opinó Manu al respecto.
La próxima carrera del TC será el 8 de marzo en Viedma, mientras que el 29 del mismo mes la categoría llegará a Centenario.
Final – TC – 1ª fecha – 25 vueltas – El Calafate
Pos. Piloto / marca/ Tiempo o Diferencia
1 Moscardini F 43:03.342
2 Martínez, A. F 0.723
3 Castellano D 2.741
4 Martínez, T. Ch 3.433
5 Urcera Ty 3.862
6 Quijada Ch 6.225
7 Landa Ch 6.835
8 Rossi Ty 7.545
9 Risatti F 7.985
10 Palazzo Ty 9.115
11 Di Palma Ty 10.969
12 Catalán Magni Ty 11.278
13 Azar MB 11.975
14 Todino F 12.361
15 Lambiris F 15.032
16 Chapur T. 15.574
17 Mangoni Ch 15.574
18 Dianda D 15.985
19 Agrelo T. 16.340
20 Trucco D 16.804
21 Aguirre Ch 17.638
22 Ebarlin Ch 17.991
23 Cotignola Ty 18.589
24 Craparo F 20.300
25 Ferrante F 20.650
26 Castro T 21.537
27 Bonelli F 22.482
28 Fritzler MB 23.102
29 Teti F 23.809
30 Canapino Ch 24.261
31 Gianini F 24.740
32 Werner F 25.190
33 Lugon F 25.453
34 Benvenutti Ch 25.876
35 Ardusso Ch 26.203
36 Carinelli F 26.616
37 Vazquez D 1 Lap
38 Ricciardi Ty 1 Lap
39 Alvarez Ch 3 Laps
40 Ledesma Ch 4 Laps
41 Spataro F 9 Laps
42 Canapino Ch 9 Laps
43 Jakos Ty 9 Laps
44 Ochoa D 9 Laps
45 Scialchi F 12 Laps
46 Tomasello Ch 12 Laps
47 Serrano Ch 15 Laps
48 Abdala F 21 Laps
49 Olmedo T 21 Laps
50 De Benedictis F 21 Laps
51 Candela BMW 21 Laps
52 Chansard Ty 22 Laps
53 Valle D 23 Laps
54 Fain T 24 Laps
La enfermería no para: otro jugador de la Selección sufrió una dura lesión
Todo encaminado: Boca a un paso de cerrar un nuevo refuerzo con pasado en River
¿El mejor del año? El impactante golazo desde mitad de cancha que hizo un jugador de reserva
