Cuándo se jugarán los partidos del Torneo Apertura suspendidos por el paro de la CGT

Una vez más, el fútbol argentino quedó afectado por el contexto social. Los partidos programados para este jueves, correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional , fueron suspendidos como consecuencia del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo ( CGT ).

La medida de fuerza impacta directamente en la organización de los espectáculos deportivos, ya que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) confirmó su adhesión al paro. Esto complica la operatividad en estadios, controles de acceso y servicios vinculados al desarrollo de los encuentros, por lo que los clubes y la Liga Profesional ya confirmaron la reprogramación de los compromisos.

La sexta fecha del Torneo Apertura tenía previstos cuatro encuentros para este jueves, distribuidos en dos franjas horarias. Defensa y Justicia contra Belgrano de Córdoba en Florencio Varela era uno de esos encuentros y finalmente abrirá la jornada, el viernes 20 a las 17:15. Ese mismo día, Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán se medirán desde las 20:00.

Por su parte, el encuentro entre Independiente Rivadavia de Mendoza e Independiente de Avellaneda pasó para el sábado 21, a las 17:00. Debido a esa modificación, Banfield vs. Newell’s se jugará a las 19:15 (estaba previsto para las 17:00).

Mientras tanto, San Lorenzo contra Estudiantes de Río Cuarto se trasladó para el domingo 22 a las 17:00. Dicho cambio determinó que el atractivo choque entre Vélez Sarsfield y River Plate se juegue desde las 19:15 (inicialmente iba a ser a las 18:30) y Unión - Aldosivi, a las 21:30 (previsto originalmente para las 21:00).

Cómo se jugará la sexta del Torneo Apertura 2026

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol se abrirá este viernes con seis partidos. La maratónica jornada se abrirá a las 17.15 con el encuentro de Defensa y Justicia – Belgrano en Florencio Varela. Será con el arbitraje de Nicolás Lamolina y con la transmisión de ESPN Premium. En simultaneo, en La Plata se enfrentarán Estudiantes – Sarmiento, también con transmisión de ESPN y con el arbitraje de Andrés Merlos.

A las 20 se jugará uno de los partidos de la fecha: Boca – Racing en La Bombonera con transmisión de TNT Sports y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. A la misma hora se enfrentarán Instituto – Atlético Tucumán, por ESPN y con Fernando Espinoza cómo juez principal. El viernes se cerrará con dos partidos a las 22:15: el duelo entre Gimnasia (Mza.) – Gimnasia por TNT Sports (Andrés Gariano) y Rosario Central – Talleres por ESPN Premium (Sebastián Zunino).

El Sábado contará con otros cinco partidos. Desde las 17, Platense recibirá en Vicente Lopez a Barracas Central, con transmisión de ESPN Premium y con Hernán Mastrángelo impartiendo justicia. A la misma hora, Independiente Rivadavia enfrentará en Mendoza a Independiente de Avellaneda con Yael Falcón Pérez Árbitro como juez principal. A las 19:15 Deportivo Riestra irá contra Huracán por TNT Sports y el arbitraje de Fernando Echenique. En simultáneo, Banfield recibe a Newell’s con Facundo Tello como referí.

La jornada del sábado se cierra en Santiago del Estero con Central Córdoba enfrentando a Tigre a partir de las 21:30 con Nazareno Arasa impartiendo justicia. El domingo se cierra la fecha con tres partidos a las 17 abren la jornada dominical San Lorenzo y Estudiantes (Río Cuarto), por TNT Sports y el arbitraje de Sebastián Martínez. A las 19:15, otro de los partidos de la fecha: Vélez – River con transmisión de ESPN Premium y Darío Herrera como referí designado. A las 21:30 cerrarán la fecha Unión y Aldosivi, en Santa Fe, por TNT Sports y el arbitraje de Luis Lobo Medina. Por último, por sus respectivos compromisos internacionales, el encuentro entre Argentinos y Lanús tendrá que ser reprogramado.