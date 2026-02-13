Insólito: quién fue el último delantero de River en convertir un gol

El Millonario suma dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, tras perder por goleada ante Tigre y luego Argentinos Juniors.

River arrastra una problemática que se repite desde 2025: la falta de gol de sus delanteros , con la curiosidad de que el último en convertir fue el colombiano Miguel Borja , quien ya no está en el club.

Borja, quien ahora es jugador del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y donde convirtió tres tantos desde su llegada, es el último delantero en anotar un gol con la camiseta de River.

En la derrota por 2 a 1 ante Rosario Central del Torneo Clausura 2025, el 5 de octubre, fue la última vez que marcó el colombiano y que un delantero del "Millonario" lo hizo, por lo que ya son cuatro meses sin que haya goles de los que deben, en teoría y por lógica, convertirlos. Los números, sin embargo, empiezan a pesar. Facundo Colidio no convierte un gol oficial desde el 21 de julio de 2025 y acumula 21 partidos sin marcar .

Borja 1.jpg

En el caso de Maximiliano Salas, su último tanto fue el 2 de octubre de 2025 ante Racing por la Copa Argentina, lo que lleva una racha de 10 encuentros sin festejos. Sebastián Driussi, por su parte, no anota desde el 21 de agosto de 2025, cuando le marcó a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, y suma 13 partidos sin convertir.

La dura lesión que se confirmó de un jugador de River

El jugador de River Juan Carlos Portillo sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, en una desafortunada jugada sobre el final del partido de la noche del miércoles 12 de febrero, entre el “Millonario” y Argentinos Juniors.

El volante de 25 años tuvo una rotura en el ligamento cruzado anterior derecho, así como también una distensión del ligamento colateral medial.

En ese contexto, Portillo deberá afrontar una operación que será seguida de un largo proceso de recuperación y rehabilitación, que lo impedirá de volver a disputar partidos del Torneo Apertura al mantenerlo alejado de las canchas por, como mínimo, ocho meses.

Luego de tres partidos sin sumar triunfos, con dos duras derrotas consecutivas ante Tigre, por 4-1, y Argentinos Juniors, con un resultado de 1-0 en su contra, River recibió una nueva mala noticia, con la lesión de Portillo.

juan-carlos-portillo-lesion-river_1440x810

El futbolista había intentado disputar una pelota con el mediocampista Federico Fattori, para lo cual saltó y, al caer, su rodilla derecha perdió estabilidad y se dobló hacia el lado interno, estirando por demás sus ligamentos cruzado y colateral y generando distintas lesiones.

Preocupado y lagrimeando, Portillo se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la lesión y tuvo que ser retirado del campo de juego, a pesar de que su equipo ya no tenía variantes, para luego abandonar la cancha con una férula que inmovilizaba la articulación.

Un día después del suceso, los estudios médicos fueron claros: el exjugador de Talleres de Córdoba tuvo una rotura en el ligamento cruzado anterior y una distensión en el colateral medial.

Teniendo que ser intervenido quirúrgicamente y perdiéndose, al menos, ocho meses de competencia, el entrenador Marcelo Gallardo contará con una variante menos en un mediocampo que no termina de asentarse y cumplir con sus expectativas.