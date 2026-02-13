Martín Demichelis, ciclista: el particular video que compartió el entrenador practicando su nuevo hobby

El entrenador descubrió un nuevo deporte en su vida mientras busca club para seguir su carrera como entrenador.

Martín Demichelis no tiene club. Su paso por River y la estadía en Monterrey de México que terminó en mayo de 2025 hizo que el entrenador empiece a incursionar en otros deportes en paralelo al fútbol en el cual todavía sigue buscando su espacio para entrenar un equipo. Mientras tanto utiliza momentos recreativos para poder afrontar el paso de los días.

No solo tiene la posibilidad de hacer nuevos deportes por el tiempo libre en su vida debido a que no está entrenando ningún club sino que es un escape también a meses de turbulencia luego de su separación con su pareja Evangelina Anderson y polémicas situaciones que se registraron con su nueva novia. El deporte como cable a tierra y terapia.

En ese contexto el entrenador eligió un deporte particular para su rutina diaria: ciclismo. En sus redes sociales Demichelis compartió un video donde se lo ve sumando kilómetros con el traje específico para la actividad: "Descubriendo un nuevo deporte. Actividad física, aire libre, nuevas ideas. Super completo", celebró en sus historias.

Demichelis Ciclismo

Más allá de que sorprendió en las redes sociales, no es la única figura del deporte que se ha mostrado haciendo este tipo de actividades: tanto el entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni como el DT de París Saint Germain Luis Enrique practican el deporte.

Video Demichelis ciclismo

Mientras tanto, River arde: las explosivas frases de Juanfer Quintero

River volvió a sufrir una derrota en el campeonato que profundiza el malestar de los hinchas. Un duro rival el Argentinos Juniors de Nico Diez, pero sin embargo el equipo de Marcelo Gallardo, quien fue expulsado durante el encuentro, debe encontrar una victoria para dejar atras todo tipo de problema anímico y poder lograr que los refuerxos se establezcan con tranquilidad.

A diferencia de otros partidos se percibió un clima tenso en el costado del millonario en el estadio del Bicho. El enojo de Gonzalo Montiel fue uno de los síntomas de esta situación de turbulencia en el plantel pero más allá de esto también fueron explosivas las declaraciones del capitán Juan Fernando Quintero a la salida del estadio: “Ya no podemos perder más”, soltó.

“Es difícil. Dimos ventaja y nos cobraron. Ese no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros dentro del juego. No hay más palabras”, relató con contundencia el experimentado jugador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2022143016824185098&partner=&hide_thread=false "DIMOS VENTAJA Y NOS COBRARON" Juanfer Quintero tras la derrota de River en La Partenal ante Argentinos.



#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NduBGYQWxg — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2026

Sumado a esto, dijo manteniendo firme su postura: “Esa es la sensación seguramente. Vamos a tener autocrítica y, si está pasando eso, tenemos que corregir. River no está para esto”,

“Siempre nos exige. Quiere que hagamos lo que estábamos haciendo fuerte las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, en River no puede pasar esto. Nosotros como jugadores nos hacemos cargo”, cerró el diálogo con ESPN.