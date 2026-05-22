Tan Racing que duele: el increíble video de los errores que lleva la Academia en el año

Racing está cerrando uno de los peores semestres deportivos de la última década. Luego de haber ganado títulos y competido bien a nivel internacional entre 2014 y 2025, desde febrero hasta hoy no ha hecho más que desperdiciar oportunidades. La particularidad es que en casi todos los partidos tuvo errores individuales difíciles de explicar.

Si bien es cierto que ha sufrido una caída en la calidad del plantel, y allí es donde entra la responsabilidad del presidente Diego Milito y sus laderos, también es cierto que las fallas de los jugadores conspiraron contra las ambiciones de llegar lejos.

A tal punto que el último jueves se quedó afuera de la Copa Sudamericana a falta de una fecha por terminar la fase de grupos.

Un usuario de X (Twitter) hincha de Racing recapituló un video con todos los errores individuales cometidos este año. Algunos le costaron puntos y otros quedaron en el recuerdo por tratarse de jugadas insólitas, como aquella en la que Santiago Solari se cae de la cancha después de tropezarse con la pelota ante Belgrano.

También está el penal picado por Maravilla Martínez contra Independiente, después del cual se acrecentó la gravedad de las desgracias para el equipo de Gustavo Costas.

maravilla martinez penal

El video va enumerando goles errados, fallas defensivas que terminan en gol y hasta las lesiones que han afectado al plantel. La más insólita de ellas es la de Valentín Carboni, que llegó como refuerzo europeo con chances de jugar el Mundial y se rompió los ligamentos cruzados con apenas 21 años.

El compilado dura 3 minutos, reúne más de 40 jugadas puntuales e incluye lo ocurrido contra Caracas en las últimas horas. El 2 a 2 lo dejó afuera y constituye un fracaso rotundo para Racing. Los dos goles del equipo venezolano llegan por errores graves de Tagliamonte y Gabriel Rojas, mientras que Maravilla falla una ocasión clarísima en el área chica del rival, en una acción pocas veces vista.

Con esta eliminación, Racing terminó de consumar uno de los peores semestres de los últimos 10 años. En el Torneo Apertura tuvo una flojísima actuación; clasificó milagrosamente a los playoffs gracias a una increíble combinación de resultados y en la fase eliminatoria maquilló un poco las cosas al eliminar a Estudiantes de La Plata, pero en los cuartos de final quedó eliminado frente a Rosario Central.

Ni hablar en la Copa Sudamericana, donde ya no tiene chances de avanzar a la siguiente instancia aunque todavía quede una fecha por disputar, en un grupo que compartió con equipos como Caracas de Venezuela e Independiente Petrolero de Bolivia, además del Botafogo de Brasil que arrasó y ya se aseguró el primer lugar.

Costas puso en duda su continuidad en Racing

La dirigencia tampoco se salva de esta situación. Diego Alberto Milito, el jugador más importante de Racing en las últimas décadas, llegó con la promesa del salto de calidad, pero por ahora solo hay un descenso en la calidad. Trae refuerzos que absolutamente todos sabían que no iban a rendir, brilla por su ausencia en los medios para declarar sobre la situación del club y detalles como el campo del juego del "Cilindro de Avellaneda", que fue una vergüenza durante todo el semestre resumen a la perfección cómo las cosas se le van poco a poco de las manos.

Lo peor de todo para el hincha de Racing es que el semestre todavía no terminó. Le queda la última fecha en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y los 16avos de final de la Copa Argentina, donde tendrá un complicado enfrentamiento con Defensa y Justicia.

De cara a la segunda mitad del año, el panorama no es nada alentador. Pese a haber sido uno de los clubes que mejor se administró en la última década, la dirigencia genera incertidumbre y preocupación entre los hinchas al bajar el mensaje de "no hay plata", por lo que después del mercado de pases Racing podría presentar un plantel aún peor que el actual.