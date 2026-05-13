Diego Milito estalló tras la eliminación de Racing: "Nos sentimos robados"

El equipo de Avellaneda quedó fuera del Torneo Apertura luego de caer ante Rosario Central con 9 jugadores.

El presidente de Racing , Diego Milito , realizó durísimas declaraciones luego de la eliminación de su equipo frente a Rosario Central , en el Gigante de Arroyito , y remarcó que la “Academia” fue perjudicada por los fallos arbitrales en un partido cargado de polémica.

“Nos sentimos robados. El fútbol argentino no da para más, está roto. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”, lanzó Milito tras la caída por 2 a 1 ante el “Canalla”, en un encuentro en el que Racing terminó con dos jugadores menos y fue eliminado del Torneo Apertura.

“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista”, agregó el exjugador. En la misma línea, el mandatario racinguista pidió una reacción dirigencial y sostuvo: “Me miran de reojo porque no soy del ambiente. Estoy acá para ponerme a plena disposición para poder empezar a reconstruir de una vez por todas nuestro fútbol argentino”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054730877020586490&partner=&hide_thread=false ¡Atención a la frase con la que cerró su conferencia de prensa Diego Milito en Rosario! pic.twitter.com/mMgV19iAVw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026

Más allá del enojo por el arbitraje, Milito también destacó la actuación del equipo dirigido por Gustavo Costas y bancó al grupo tras la eliminación: “Estoy orgulloso del plantel y del cuerpo técnico. Los felicito por el partido que hicieron”.

La bronca en Racing se originó por las decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido, especialmente por las expulsiones que dejaron al conjunto de Avellaneda con nueve futbolistas en una instancia decisiva. El delantero Adrián Maravilla Martínez se fue expulsado a los 29 minutos del segundo tiempo y el defensor Marco Di Cesare a los 6 minutos del primer tiempo extra.

Central aprovechó la superioridad numérica, se quedó con el triunfo y avanzó de ronda, mientras que la “Academia” cerró la noche con una fuerte denuncia pública de su presidente.

Así fue la derrota de Racing ante Rosario Central, con dos jugadores menos

En un primer tiempo sumamente friccionado y con muchas interrupciones, Racing dió el golpe con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos. Tras un centro de Adrián Martínez desde la derecha del área, el ex jugador del Atlético Mineiro de Brasil entró solo por el palo izquierdo, definió por debajo de las piernas del arquero Jeremías Ledesma y puso el 1-0.

Ya en el complemento y luego de que el árbitro Dario Herrera anule el gol de Alejo Veliz por un supuesto ínfimo fuera de juego, Rosario Central empató el partido a los 20 minutos con el gol de Gastón Ávila. Tras un exquisitotiro de esquina desde la izquierda de Ángel Di María, la pelota cayó en el primer palo donde Ávila cabeceó y puso el 1-1.

Nueve minutos después del empate del Canalla, el delantero Adrián Martínez se fue expulsado en Racing a instancias del VAR. Sin pelota, el atacante de la Academia golpeó con su brazo al defensor Emanuel Coronel y, tras ser llamado por sus compañeros desde el VAR, el árbitro Herrera lo expulsó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2054703406690841026&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ TE PARECE? HERRERA EXPULSÓ A MARAVILLA MARTÍNEZ TRAS VER ESTA ACCIÓN EN EL VAR.



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En el tiempo extra, a los 6 minutos, Marco Di Cesare vio la segunda tarjeta amarillapor una infracción de atrás a Enzo Copetti y se fue expulsado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054712213588373825&partner=&hide_thread=false HERRERA LE MOSTRÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y LA ROJA A DI CESARE: Racing se queda con 9 jugadores en el alargue ante Rosario Central.



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En el complemento del tiempo extra, a los 2 minutos, Copetti marcó el 2-1 definitivo para Rosario Central. Tras un pivoteo de Carlos Quintana, la pelota le quedó justamente al ex Racing que remató cruzado rasante y puso la pelota en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.