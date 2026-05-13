Ciencia y Vida La Mañana horno ¿Cáscaras de limón en el horno? De qué se trata este método de limpieza y por qué lo recomiendan

¿Cáscaras de limón en el horno? De qué se trata este método de limpieza y por qué lo recomiendan

A la hora de desinfectar el horno de una cocina, no es necesario recurrir a productos químicos costosos y peligrosos. Existen soluciones caseras y prácticas que logran el mismo resultado. Una de ellas es utilizar cáscaras de limón, cuya acidez las convierte en aliadas clave para limpiar y generar un aroma fresco.

El horno es uno de los electrodomésticos que más olores acumula con el uso cotidiano, especialmente después de cocinar carnes, pescados o preparaciones con salsas. Con el tiempo, estos aromas pueden quedar impregnados en sus paredes. Al calentar cáscaras de limón en su interior, los aceites esenciales se liberan en forma de vapor, ayudando a ablandar restos grasos y neutralizar olores. Al aflojar la suciedad adherida, permite retirarla fácilmente utilizando una esponja o una espátula.

Paso a paso, cómo utilizar las cáscaras de limón para limpiar y desinfectar el horno limonada Las cáscaras de limón liberan un aceite que ayuda a ablandar la suciedad dentro del horno. Este truco casero consiste en aprovechar el calor del horno para liberar los aceites aromáticos de la cáscara y distribuir el aroma en todo el interior del aparato. Con las cáscaras de dos o tres limones y en muy pocos pasos, se pueden lograr muy buenos resultados: