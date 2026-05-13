¿Cáscaras de limón en el horno? De qué se trata este método de limpieza y por qué lo recomiendan
El sencillo truco casero con cáscaras de limón para limpiar y desinfectar tu horno, logrando un aroma fresco sin químicos.
A la hora de desinfectar el horno de una cocina, no es necesario recurrir a productos químicos costosos y peligrosos. Existen soluciones caseras y prácticas que logran el mismo resultado. Una de ellas es utilizar cáscaras de limón, cuya acidez las convierte en aliadas clave para limpiar y generar un aroma fresco.
El horno es uno de los electrodomésticos que más olores acumula con el uso cotidiano, especialmente después de cocinar carnes, pescados o preparaciones con salsas. Con el tiempo, estos aromas pueden quedar impregnados en sus paredes. Al calentar cáscaras de limón en su interior, los aceites esenciales se liberan en forma de vapor, ayudando a ablandar restos grasos y neutralizar olores. Al aflojar la suciedad adherida, permite retirarla fácilmente utilizando una esponja o una espátula.
Paso a paso, cómo utilizar las cáscaras de limón para limpiar y desinfectar el horno
Este truco casero consiste en aprovechar el calor del horno para liberar los aceites aromáticos de la cáscara y distribuir el aroma en todo el interior del aparato. Con las cáscaras de dos o tres limones y en muy pocos pasos, se pueden lograr muy buenos resultados:
- Preparar el horno: retirar las rejillas o bandejas que puedan sacarse con facilidad. Si están muy sucias, se pueden limpiar aparte con agua caliente y jabón o en el lavavajillas.
- Preparar las cáscaras: cortar los limones y guardar las cáscaras. Si no se tienen limones frescos, utilizar cáscaras secas. Colocar las cáscaras en la fuente resistente al calor.
- Añadir agua: verter agua caliente en la fuente hasta cubrir parcialmente las cáscaras. El agua generará vapor que ayudará a desprender la suciedad y distribuir el aroma.
- Calentar el horno: coloca la fuente en el centro del horno. Encender a temperatura baja, entre 90 y 120 grados. No utilizar temperaturas muy altas; la idea es generar vapor y volatilizar los aceites, no cocinar o quemar las cáscaras.
- Tiempo de calentamiento: dejar calentar entre 20 y 30 minutos. Durante este tiempo, el vapor y los aceites aromáticos se expandirán por el interior del horno.
- Apagar y ventilar: apagar el horno y dejar la puerta entreabierta durante unos 10 o 15 minutos para que el vapor se enfríe un poco y sea seguro retirar la fuente. Abrir la ventana o encender el extractor para ventilar los vapores.
- Limpiar el interior: con un paño húmedo o una esponja no abrasiva, pasar por las paredes del horno para retirar la grasa y restos ablandados. Para manchas pegadas, usar una espátula con cuidado para no dañar la superficie.
Cómo aprovechar el limón para desinfectar los pisos
Combinado con vinagre, el limón también es un potente desinfectante para pisos, además de eliminar malos olores.
Esta mezcla es adecuada para pisos cerámicos, baldosas y vinílicos, pero debe evitarse su uso sobre mármol, granito o piedra natural ya que la acidez puede dañarlos. Para su preparación, hay que seguir estos pasos:
- Barrer o aspirar el polvo y suciedad suelta del piso antes de pasar la solución.
- Exprimir uno o dos limones y reservar el jugo.
- Mezclar el jugo con una taza de vinagre blanco en un recipiente o balde.
- Agregar un litro de agua tibia para diluir la mezcla y suavizar el aroma.
- Revolver bien para integrar todos los ingredientes.
- Utilizar la preparación para pasar el trapo o la mopa sobre el piso, lo que ayudará a desinfectar, eliminar olores y dejar un aroma fresco en el ambiente. Para manchas puntuales, aplicar la solución directamente con un paño.
- Dejar actuar: si se necesita desinfectar zonas con mayor carga, dejar que la solución actúe por unos 5 o 10 minutos antes de enjuagar.
- Enjuagar (opcional): recomendado para pisos muy sensibles al vinagre o si el olor a la mezcla no es del agrado.
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