Ni antigrasa ni vinagre: el sencillo truco para limpiar las hornallas de la cocina

De acuerdo a lo sugerido por la conocida marca de cocinas Escorial, es conveniente limpiar las hornallas de la cocina una vez por semana si es que cocinamos seguido. Al mismo tiempo, especialistas aconsejan evitar que se acumulen residuos que obstruyan la salida de gas de la hornalla . En esta nota, te contamos todos los detalles sobre un truco infalible para limpiar las hornallas de la cocina sin emplear los consabidos vinagre o bicarbonato.

Es sabido que, a la hora de limpiar las hornallas de una cocina , el vinagre es una opción natural, ecológica y barata por excelencia. Y es bueno para limpiar cualquier tipo de electrodoméstico y las cocinas de gas no resultan la excepción. Gracias a su poder desinfectante y desengrasante, esta combinación elimina los residuos de cualquier superficie sin dañarla. Claro que también existen otras posibilidades…

El truco infalible para limpiar las hornallas de la cocina sin esfuerzo consiste en emplear jugo de limón conjuntamente con el jabón neutro o detergente biodegradable.

Muchos especialistas apuntan que uno de los secretos mejor guardados de las propiedades naturales del limón es que incluye aceites esenciales con acción antibacterial y desengrasante. En tanto, el jabón contribuye a disolver la grasa sin dañar la superficie metálica de la cocina.

Así, para llevar adelante esta limpieza gracias a este truco infalible, primeramente deberemos apagar la hornalla de la cocina, luego cerrar la llave de gas y, por último, retirar las rejillas. Acto seguido, comenzaremos el proceso necesario para poner en práctica este truco que no falla:

Colocar el jugo de dos limones en un bol.

en un bol. Agregar una cucharada de jabón neutro o detergente ecológico .

. Incorporar media taza de agua tibia y mezclar bien.

Con una esponja, aplicar la mezcla sobre las partes sucias de la hornalla .

. Dejar reposar la preparación entre 10 y 15 minutos para que ablande la suciedad.

Frotar y enjuagar.

Pasar una esponja suave o un cepillo pequeño en círculos.

Enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio.

Según diversos sitios especializados, el hecho de recurrir a este tipo de truco casero conlleva determinados beneficios como ser el de resultar seguro para la salud; procurarnos no dañar el metal ni las superficies esmaltadas de la cocina y contribuir a evitar productos químicos agresivos que pueden dejar residuos en la cocina.

