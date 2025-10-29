Con el ahorro del Mundial de Motocross hicieron el asfalto en un barrio La Angostura

Comenzaron este martes los trabajos que se ejecutan por obra delegada a través de los Pactos de Gobernanza I y II.

Con financiamiento provincial y a través de la modalidad de obra delegada al municipio de Villa La Angostura, comenzaron los trabajos de pavimentación del barrio El Mallín. Se trata de una obra largamente esperada por los vecinos y anunciada el año pasado por el gobernador Rolando Figueroa durante el aniversario.

En esa oportunidad, el mandatario comprometió que con el ahorro de los fondos que originalmente se destinaban al Mundial de Motocross se invertirían en obras estructurales de la localidad.

El gobierno provincial privilegió el criterio de “ordenar para redistribuir” para atender necesidades postergadas en toda la provincia. En años anteriores el Estado provincial destinaba dos millones de euros para la realización del Mundial de Motocross: “Este año (por 2024) no se hizo y la Provincia puso cero pesos. Con esos fondos vamos a realiza la pavimentación del barrio El Mallín”, remarcó Figueroa .

Este martes, el municipio local confirmó que ya comenzó la colocación de la carpeta asfáltica en las primeras cuadras en El Mallín y Margaritas, iniciando sobre la calle Paisil, entre Chumuy y Leufú, que ejecuta la empresa Codi SA.

La obra contempla la pavimentación de 15.000 metros cuadrados y la construcción de 1.800 metros lineales de cordón cuneta, con una ejecución total de 18 cuadras en un plazo de 12 meses. Fue adjudicada mediante la licitación pública 02/2025, con un presupuesto oficial de 1.479.741.117 pesos.

El Pacto de Gobernanza, firmado en febrero de este año, busca fortalecer la infraestructura local a través de convenios que otorgan aportes y préstamos a municipios y comisiones de fomento para ejecutar obras priorizadas.

Rolando Figueroa visitó al nuevo canciller Pablo Quirno antes de viajar a Brasil

El gobernador Rolando Figueroa se reunió este miércoles con el nuevo canciller argentino, Pablo Quirno, antes de emprender su viaje oficial a Brasil, donde encabezará una misión para promover los recursos energéticos, turísticos y productivos que genera la provincia de Neuquén.

Durante el encuentro, Figueroa felicitó a Quirno por su designación y destacó la importancia de seguir fortaleciendo la proyección internacional del gas neuquino, en un contexto en el que Vaca Muerta se consolida como una de las principales reservas de gas no convencional del mundo.

“Neuquén es hoy reconocida en el mundo por su enorme potencial energético. Tenemos por delante el desafío de llevar nuestra energía al mundo y convertir ese desarrollo en mejores condiciones de vida para nuestra provincia y para todo el país”, afirmó el mandatario.

Rolando Figueroa y Pablo Quirno Rolando Figueroa con el flamante canciller, Pablo Quirno.

