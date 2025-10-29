Alertan desde la Cámara Nacional Electoral por una estafa vinculada a multas por no votar

Tras las últimas elecciones, varios usuarios recibieron un mensaje a través de su mail para pagar multas faltas. El engaño para robar datos privados y bancarios.

Con el paso de las elecciones legislativas del último domingo, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) alertaron por una nueva estafa virtual. A través de un correo electrónico falso se busca engañar a los ciudadanos con una supuesta multa por no haber votado.

El mensaje, que simula ser enviado desde la plataforma Mi Argentina, se insta al ciudadano a regularizar su situación y pagar una multa a través de un enlace que conduce a una página falsa. Desde la dirección [email protected] se pide a la posible víctima de phishing que ingrese su información personal y bancaria, incluyendo los números de la tarjeta de crédito, para poder pagar-

mail falso CNE

Según las imágenes que se difundieron, el texto que insta a ingresar al enlace malicioso señala: "De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, corresponde una multa administrativa por inasistencia, la cual puede ser abonada o justificada en línea dentro de los próximos 3 días hábiles".

Cómo saber si tengo multas por no votar

Desde la Justicia Nacional Electoral aclararon que nunca se envían mails para cobrar multas ni se solicitan datos personales a través de enlaces. Asimismo, aclararon que la única vía oficial para consultar el estado del elector o verificar si se debe pagar una sanción es el sitio infractores.padron.gov.ar.

La CNE señaló que el sitio de infractores es gratuito, seguro y no requiere intermediarios. Allí se puede consultar si una persona figura en el registro de quienes no votaron, y en caso de corresponder, pagar la multa con medios de pago habilitados.

constancia emision de voto

En los últimos años, este tipo de engaños se volvieron frecuentes durante procesos electorales. Los delincuentes suelen aprovechar el interés general por las elecciones para lanzar campañas de phishing, con el fin de obtener contraseñas, números de tarjetas o información personal.

En Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de 18 a 70 años. Los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70 pueden votar, pero están exentos de sanción en caso de no hacerlo.

¿De cuánto es la multa por no votar?

El Código Electoral Nacional (Ley 19.945) regula las obligaciones y sanciones vinculadas al acto electoral. En su artículo 125, la norma dispone que “se impondrá una multa de entre $50 y $500 al elector que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores a la elección”. Pero hay otras sanciones.

La legislación también ordena la creación del Registro de Infractores al deber de votar, un listado oficial que incluye a todos los ciudadanos que no votaron ni presentaron una justificación válida. Quienes figuren en ese registro podrán enfrentar sanciones administrativas y no solo económicas.

elecciones multa 1200x678.jpg La ausencia a votar en las elecciones 2023 puede significar una multa.

En los últimos años, algunos distritos del país implementaron sistemas de “unidades fijas” para actualizar el valor de las multas según determinados parámetros. En consecuencia, las penalizaciones pueden variar entre jurisdicciones y, en ciertos casos, superar los montos originales previstos por la ley.