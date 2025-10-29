Insólito megaoperativo en un hotel alojamiento de Córdoba: qué pasó

Una pareja que buscaba privacidad fue sorprendida por un despliegue policial de alto calibre tras una denuncia infundada del encargado del establecimiento.

Un insólito episodio se registró este miércoles por la mañana en un hotel alojamiento ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba , sobre la ruta camino al Aeropuerto, luego de que el encargado del establecimiento denunciara un supuesto atrincheramiento armado dentro de una de las habitaciones. El llamado al 911 provocó un despliegue de fuerzas de seguridad que incluyó al grupo táctico ETER y al propio ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros .

Sin embargo, todo terminó siendo una falsa alarma . La pareja que ocupaba la habitación no estaba armada ni relacionada con ningún hecho delictivo reciente. Solo habían alquilado el lugar para un momento de intimidad.

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando un vecino de barrio Villa Belgrano denunció un robo en su vivienda y compartió la información con un amigo, quien casualmente es encargado del hotel alojamiento . A partir de esa conversación, el encargado sospechó que la pareja alojada en una de las habitaciones podría estar vinculada al robo.

Basado en una presunta “investigación interna”, el responsable del lugar se acercó a la puerta de la habitación y creyó escuchar frases que lo alarmaron, como “voy a sacar el arma”. Sin corroborar la situación, llamó al 911 y alertó sobre una supuesta situación de atrincheramiento con armas y dinero del botín.

Despliegue policial y desmentida

La gravedad del alerta provocó la intervención del grupo ETER, especializado en manejo de crisis, junto con numerosos móviles policiales y personal del Ministerio de Seguridad. Al ingresar a la habitación, los efectivos encontraron a la pareja en situación normal y sin armas a la vista. Solo llevaban consigo una suma de dinero, y el hombre se desempeñaría en una empresa de seguridad privada, lo que podría haber motivado alguna confusión, aunque no tenía consigo ningún armamento.

“No había ningún arma ni indicio de que estuvieran vinculados al robo. El encargado se hizo la película”, aseguró una fuente policial con conocimiento del caso.

Sin cargos, pero con escándalo

La pareja no fue detenida y no pesa ninguna acusación en su contra. Sin embargo, vivieron un momento de gran tensión y exposición pública, con presencia mediática y decenas de efectivos rodeando el lugar. La discreción que buscaban al ingresar al hotel fue completamente desvirtuada.

Por su parte, el encargado del lugar no enfrentaría cargos por la denuncia errónea, ya que actuó “en base a una sospecha”, según indicaron fuentes judiciales. No obstante, se analizan posibles sanciones administrativas o contravenciones.