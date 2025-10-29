Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: detuvieron a un abogado por filmar en la sala

Durante una audiencia privada en la que se seleccionan los jurados, el abogado de Emerenciano Sena fue arrestado por grabar ilegalmente dentro del recinto.

A dos años del femicicio de Cecilia Strzyzowsk, comenzó el juicio en Chaco, César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, son los principales acusados.

Un inesperado escándalo sacudió el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco , cuando Nicolás Boniardi Cabra , abogado de Emerenciano Sena , fue detenido por filmar dentro de la sala. El incidente tuvo lugar durante una audiencia privada destinada a la selección de los jurados, donde se prohíbe tanto la transmisión como la grabación por razones de seguridad. El hecho fue confirmado por Ricardo Osuna, defensor de Sena.

Durante la segunda jornada del juicio, que se lleva adelante este miércoles , la Policía le secuestró el celular con el que se realizó las filmaciones y el abogado quedó demorado.

Poco después, Boniardi fue liberado, pero no continuó participando del proceso que sigue adelante para conformar el jurado popular. El mismo estará compuesto por 12 titulares y 6 suplentes, quienes serán los encargados de evaluar las pruebas y emitir el veredicto sobre los siete imputados.

Avanza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Durante la jornada de ayer, fiscales y defensores interrogaron a los potenciales jurados para descartar a quienes tengan prejuicios sobre el caso o vínculos con los implicados.

Una vez conformado el jurado, el juicio avanzará con las 17 audiencias previstas. Allí se presentarán peritajes, audios, mensajes y testimonios. Más de 50 testigos pasarán por la sala.

El proceso será supervisado por la jueza técnica Dolly Fernández, quien tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento del procedimiento, pero sin intervenir en la decisión final del jurado.

El tribunal popular decidirá sobre los hechos -si los imputados son culpables o no-, y la magistrada aplicará el derecho: será la encargada de definir el monto de la pena.

Los acusados

Los siete acusados llegan al juicio detenidos, y enfrentarán distintos cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia.

César Sena, de 20 años, está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.

El resto de los acusados son Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, integrantes del círculo de confianza de los Sena, y Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”. Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado.

Según la acusación, González y Obregón ayudaron a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima, mientras que Melgarejo y Reinoso habrían permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultaron información clave en los primeros días de la investigación.

La cronología: del proyecto de vida a la desaparición

La relación entre Cecilia y César empezó en 2022 a través de una aplicación. Se casaron a los pocos meses. El vínculo, según reconstrucciones judiciales, quedó marcado por control y violencia. Ella anhelaba mudarse del Chaco, conseguir trabajo y empezar de cero. Él le prometió Ushuaia, casa y empleo. La ilusión terminó en trampa.

Cecilia Strzyzowski.jpg

El 1° de junio pasaron la noche en un alojamiento de Resistencia. A las 9:14 del día siguiente, una cámara registró la llegada de ambos a la casa de los Sena, sobre Santa María de Oro. Cecilia bajó con una valija. Fue su última imagen con vida. La hipótesis fiscal afirma que fue asesinada minutos después dentro de la vivienda, con golpes y asfixia, y que su cuerpo fue incinerado en la chanchería, el campo de la familia. Para los investigadores, César no actuó solo: Marcela Acuña habría organizado limpieza y traslados, y Emerenciano habría supervisado la manipulación de rastros.

La causa se apoya en casi 400 elementos probatorios. La ausencia de cuerpo no impide el juzgamiento si la evidencia resulta concluyente. Cámaras, pericias, chats, audios y testigos estructurarán la narración de lo ocurrido entre la mañana del 2 de junio y los días posteriores.