Video: a gran velocidad y en zig zag corrió una "picada" con su camioneta en plena playa

El joven irrumpió con su 4x4 en una carrera de motos y se vivieron momentos de temor. Todo quedó registrado.

Un grave episodio de imprudencia ocurrió nuevamente en la costa bonaerense. En este caso fue en los médanos de Villa Gesell durante el último fin de semana, cuando un conductor se metió con su camioneta en medio de una competencia de motos y realizó una picada.

El momento ocurrió en el evento "Enduro del Verano", evento que cada año convoca a miles de pilotos y turistas en la ciudad de la costa atlántica. El joven, identificado por las iniciales A. F. P. , manejaba una camioneta Volkswagen Amarok y fue registrado en video mientras circulaba a alta velocidad detrás de motociclistas, realizando zigzag sobre la arena.

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales muestran a la camioneta avanzando a gran velocidad realizando maniobras temerarias y poniendo en riesgo a los presentes que observaban. Este lunes también se conoció que en el mismo evento un joven con antecedentes narco perdió la vida tras chocar contra un médano.

Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado y su conductor identificado. Durante un operativo de prevención y control se logró detener al joven dueño de la Amarok.

Personal de la SubDDI Villa Gesell, junto con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la Policía Comunal, iniciaron un seguimiento controlado para dar con el conductor del rodado.

Tras interceptar la camioneta, los agentes procedieron a la aprehensión del conductor por infringir el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la participación en competencias de velocidad no autorizadas cuando se pone en peligro la vida o la integridad física de otras personas.

Asimismo, como parte del procedimiento, se dispuso el secuestro de la Amarok y de la licencia de conducir del joven. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 6 de Villa Gesell.

Desde los organismos de seguridad insistieron en que la circulación indebida de vehículos particulares en zonas no habilitadas representa un peligro concreto. En ese sentido, advirtieron que quienes incurran en estas prácticas enfrentarán consecuencias penales, ya que "no se trata de una simple infracción, sino de poner en riesgo vidas".

Muerte de un motociclista en los médanos de Villa Gesell

Un joven de 27 años murió tras sufrir un violento accidente con su moto en una zona de médanos, en un fin de semana atravesado por la realización de la 31° edición del tradicional "Enduro del Verano".

Andrés Alberto Alemán, era oriundo de Ensenada, y según indicaron medios locales, circulaba sin casco ni elementos de protección cuando se topó con un médano cortado de forma abrupta. Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar e incluso lo trasladaron de urgencia al hospital municipal.

Los médicos lo intubaron, le administraron adrenalina y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado en ambulancia hacia el hospital local. Sin embargo, al llegar al centro ya no presentaba signos vitales. Pese a la inmediata asistencia, el golpe fue tan fuerte que le provocó la muerte.

Más allá del accidente deportivo, la identidad de Alemán encendió las alarmas en el ámbito policial. Las autoridades confirmaron que el motociclista acumulaba "abultados antecedentes penales".