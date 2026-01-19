Brutal accidente de un joven con su cuatriciclo en Villa Gesell: su estado es crítico

Un nuevo accidente sacudió a la Costa Atlántica este sábado, al conocerse el vuelco en un cuatriciclo que protagonizó un joven de 27 años. Mientras circulaba por los médanos del camping Pucará, en Villa Gesell , cayó y resultó con heridas de extrema gravedad.

Según reveló Noticias Argentinas, el conductor perdió el control y terminó dando varios tumbos sobre la arena. Como consecuencia del violento impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, además de politraumatismos severos en diversas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad del accidente, el joven, oriundo de Guernica, fue trasladado de urgencia a un hospital y permanece a la espera de un traslado aéreo sanitario a un hospital de alta complejidad en La Plata.

Tras el accidente, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital de Pinamar, donde quedó internado en la unidad de cuidados críticos. El estado del paciente fue calificado como crítico, tanto por la magnitud de las lesiones como por la necesidad de una atención médica de mayor complejidad.

"Al paciente se le están realizando maniobras para estabilizarlo y poder concretar el traslado en helicóptero sanitario, que ya se encuentra en camino a Villa Gesell”, indicaron fuentes oficiales este domingo, mientras aguardan el traslado a un centro de mayor complejidad, donde pueda recibir atención especializada.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), coordinó un traslado de la víctima. Se trata de un nuevo caso en medio de una serie de accidentes protagonizados por cuatriciclos y otros vehículos todo terreno en la costa atlántica, en particular en sectores de médanos de alta afluencia.

El último parte médico se indica que en las últimas horas se evaluó una intervención quirúrgica neurológica que incluía la limpieza de fragmentos óseos y la colocación de un sensor para monitorear la presión intracraneal, pero dicho procedimiento “debió postergarse por una alteración en la coagulación que se encuentra bajo tratamiento”.

De este modo, continúa internado en terapia intensiva con respiración asistida y medicación para sostener su presión arterial, mientras que se informó que “su pronóstico es muy reservado”.

Otro accidente en cuatriciclo en Villa Gesell

Este caso resonó por la gravedad del joven protagonista del vuelco, pero no fue el único que se vio involucrado en un accidente de estas características.

También en la zona del Camping Pucará, dos mujeres de 27 y 31 años, oriundas de la ciudad de Buenos Aires, tuvieron un accidente en cuatriciclo. Según revelaron fuentes municipales al diario La Nación, el siniestro ocurrió por causas que aún se intentan establecer y motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia locales.

Una de ellas sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y un traumatismo de columna, y al momento de la atención inicial no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. La otra mujer presentó lesiones de menor gravedad, compatibles con un cuadro de politraumatismos.

Ambas fueron derivadas a un hospital de Mar de Ajó, donde se les practicaron estudios tomográficos para precisar el diagnóstico. Tras esa evaluación, se determinó que la mujer de 31 años presentaba compromiso lumbar, por lo que fue trasladada a un centro de mayor complejidad. Ninguna requirió intubación ni asistencia respiratoria.