Brutal choque entre dos UTV y una camioneta: un nene de 8 años en estado crítico

Tuvo que ser operado y está en terapia intensiva. Los detalles sobre el violento accidente en la playa, que dejó al pequeño luchando por su vida.

Un violento accidente ocurrió este lunes por la tarde en el sector de La Frontera, en Pinamar , una zona altamente conocida por la circulación de vehículos de doble tracción.

Fuentes policiales precisaron que un UTV rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca chocaron de frente , y producto del brutal impacto un niño de 8 años quedó en estado crítico y con pronóstico reservado.

Rápidamente fue trasladado a un hospital local, donde permaneció intubado y fue operado de urgencia, debido a una hemorragia abdominal y lesión en el hígado que sufrió. Actualmente se encuentra en el Hospital Comunitario de Pinamar.

"Está peleando por su vida"

En las últimas horas se conoció que el menor se encuentra en un estado crítico y empeoró, por lo que deberá ser operado nuevamente.

"Pido cadena de oración por mi nieto B.J., está peleando por su vida. Sufrió un grave accidente junto a su papá en Pinamar", dijo la abuela del menor de edad. En sus redes sociales y junto a una foto del menor, la mujer agregó un mensaje de aliento en medio del cuadro crítico: "Vamos B. que sos más que fuerte, papito".

El Municipio del partido bonaerense consignó este martes que el chico "permanece internado en terapia intensiva, con seguimiento permanente del equipo médico", al tiempo que aclaró que “según la evolución clínica, podría requerir una nueva intervención en los próximos días".

"La peor parte se la llevó el nene de 8 años que llegó con una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado. Debió ser intubado y operado de urgencia, estaba previsto su traslado a Mar del Plata, pero por la gravedad del cuadro no se pudo realizar el operativo", precisó Francisco Monte, secretario de gobierno de Pinamar en diálogo con El Trece.

El funcionario reveló que el choque ocurrió en la zona más alta de los médanos. "Viene un vehículo de un lado del médano, otro del otro lado, no se ven y se encuentran en la punta del médano y se chocan", detalló.

La reconstrucción de cómo ocurrió el choque

Desde Infobae lograron hacer una reconstrucción de los momentos previos al impactante accidente y cómo habría sido la mecánica del mismo. Este violento episodio tuvo lugar este lunes, alrededor de las 20 horas.

Según pudo reconstruir este medio, las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando, desde el interior de la zona de La Frontera, salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, quien tenía un golpe en la cabeza.

El menor se encontraba inconsciente y, según después, arribaron al lugar otras dos menores de edad de 7 y 9 años de edad que también sufrieron traumatismos y que fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local.

"Una de ellas presentó lesiones leves, mientras que la otra sufrió un traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal materno-infantil de Mar del Plata para continuar con atención especializada", precisó el comunicado oficial que brindó el municipio.

Desde el gobierno municipal se aclaró que por estas horas se investiga "cómo ocurrió el siniestro" a fin de "determinar las responsabilidades". La causa está caratulada como lesiones culposas.

Noticia en desarrollo