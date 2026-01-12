Se fue de vacaciones con sus hijos a Pinamar y es acusado de estafas por $6 millones de pesos

El sospechoso habría utilizado comprobantes de transferencias truchos. Fue descubierto en un restaurante cuando se encontraba con sus hijos.

Las vacaciones de un hombre junto a sus hijos en la ciudad balnearia de Pinamar , terminó de la peor manera. El hombre fue detenido al ser acusado de cometer estafas millonarias que rondan los $6 millones de pesos. En este viaje, que realizó junto a sus hijos de 10 y 12 años, realizaba comprobantes de transferencias truchos en diversos lugares.

Por el momento, se conoce que habría estafado en un balneario, un parador, un hotel y un restaurante, que sería éste último quien se dio cuenta de las constancias falsas de transferencias.

La investigación comenzó luego de la denuncia del local gastronómico que notó un extraño accionar por parte del sospechoso. El hombre había viajado el 28 de diciembre a la ciudad balnearia junto a sus dos hijos . A partir de esa fecha se hospedó en el Hotel San Remo.

pinamar estafa hotel

Como habría realizado las estafas el sospechoso en la Costa Atlántica

Respecto al modus operandi del sospechoso, un hombre de 45 años de edad, simulaba que realizaba pagos a través de transferencias bancarias presentando comprobantes truchos.

La primera denuncia, según confirmaron fuentes policiales fue radicada por el dueño del balneario Neruda que comprobó que Biancardi mostró un comprobante trucho del pago de más de $1.5 millones por trece días para el alquiler de una carpa.

Luego, en el hospedaje realizó dos transferencias, en el parador simuló haber pagado varios consumos y abonó con comprobantes falsos tres cenas en un restaurante.

Aún así, fue en este último que comenzaron las sospechas de estafa. Finalmente, detectaron que el acusado utilizaba una aplicación para fabricar las constancias falsas de transferencias que luego le mostraba al mozo o recepcionista, las cuales, en medio de la vorágine del verano, no eran chequeadas adecuadamente.

playa pinamar

En el contexto de la alta demanda de la temporada de verano, esos comprobantes no habrían sido verificados en el momento.

Luego de la denuncia, y por disposición del fiscal Sergio García, se estableció una consigna policial y más tarde se llevó adelante un allanamiento, durante el cual se incautó el teléfono celular del acusado para su correspondiente peritaje.

A partir de esa medida, se pudo establecer que el perjuicio económico total alcanza los $6 millones, sin descartar que puedan existir otros episodios de características similares.

estafas pinamar

Durante la investigación, se constató que el hombre ni siquiera tiene cuentas bancarias a su nombre. Además, en su declaración, dijo no tener trabajo. Actualmente permanece detenido.

En tanto, sus hijos menores de edad tuvieron que ser asistidos por una tía que los fue a buscar desde Buenos Aires para hacerse cargo de ellos.

