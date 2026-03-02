Monotributo marzo 2026: estos son los valores de las escalas y las cuotas actuales

Según lo informó la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), estos son los valores del Monotributo que rigen en marzo de 2026 .

Monotributo marzo 2026: estos son los valores de las escalas y las cuotas

La ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) establece que la cuota mensual del Monotributo se fija de acuerdo al ingreso que el monotributista facture anualmente. Todas las categorías del Monotributo engloban locaciones, prestaciones de servicios y venta de cosas muebles. De acuerdo a lo informado por el organismo tributario , estos son los valores del Monotributo que rigen en marzo de 2026 .

Es oportuno recordar que las categorías del Monotributo van de la “A” a la “K” y se definen, entre otros parámetros, por el monto de ingresos brutos anuales. La cuota mensual del Monotributo se calcula en función del ingreso que el monotributista perciba a lo largo de un año.

En marzo de 2026 , las categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

Categoría A: $10.277.988,13.

Categoría B: $15.058.447,71.

Categoría C: $21.113.696,52.

Categoría D: $26.212.853,42.

Categoría E: $30.833.964,37.

Categoría F: $38.642.048,36.

Categoría G: $46.211.109,37.

Categoría H: $70.113.407,33.

Categoría I: $78.479.211,62.

Categoría J: $89.872.640,30.

Categoría K: $108.357.084,05.

Los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son los siguientes:

Categoría A: $42.386,74 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría B: $48.250,78 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría C: $56.501,85 servicios y $55.227,06 venta de bienes muebles.

Categoría D: $72.414,10 servicios y $70.661,26 venta de bienes muebles.

Categoría E: $102.537,97 servicios y $92.658,35 venta de bienes muebles.

Categoría F: $129.045,32 servicios y $111.198,27 venta de bienes muebles.

Categoría G: $197.108,23 servicios y $135.918,34 venta de bienes muebles.

Categoría H: $447.346,93 servicios y $272.063,40 venta de bienes muebles.

Categoría I: $824.802,26 servicios y $406.512,05 venta de bienes muebles.

Categoría J: $999.007,65 servicios y $497.059,41 venta de bienes muebles.

Categoría K: $1.381.687,90 servicios y $600.879,51 venta de bienes muebles.

¿Cuál es la categoría más baja de Monotributo?

La categoría más baja del Monotributo es la A. Los monotributistas incluidas en ella pueden reportar un máximo anual de facturación por un $10.277.988,13. Y, según lo señalado más arriba, pagarán una cuota mensual de $42.386,74.

monotributo (1)

Es oportuno señalar que la cuota del Monotributo incluye el componente impositivo, los aportes a la obra social y a la jubilación. En su sitio web oficial, la propia ARCA detalla el cuadro de categorías que estipula el monto máximo a facturar por mes y por año por los monotributistas.

Cabe señalar que si un monotributista no realiza la recategorización a tiempo, la ARCA podrá recategorizarlo de oficio e incluso este será pasible de sanciones (así lo establece la Ley 24.977). Cabe subrayar que la recategorización es obligatoria y se realiza en forma semestral hasta el día 5 de los meses de agosto y febrero de cada año. Es oportuno recordar que la recategorización en el Monotributo es la evaluación que deben realizar los monotributistas dos veces al año para saber si continúan en la misma categoría -considerando sus ingresos anuales acumulados-, deben cambiarla, o bien excluirse del régimen.