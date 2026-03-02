Encontraron muerta a una mujer y su expareja: la escalofriante sospecha de la policía

La hermana de la mujer fue quien los halló sin vida. Hay una hipótesis que cobra fuerza en los investigadores.

Un impactante hallazgo tuvo lugar este domingo en un vivienda de la localidad de Alta Gracia, en Córdoba , generando gran conmoción en toda la localidad. Por el momento se investiga el caso y la Justicia caratuló el caso como "muerte de etiología dudosa".

Una vivienda del barrio Cámara fue el escenario de los hechos, Cuando efectivos policiales llegaron al lugar alrededor de las 13 horas, se encontraron con una joven de 24 años, quien relató los primeros detalles del dramático caso.

El procedimiento se activó a raíz de una llamada al 911, al encontrarse los cuerpos sin vida de un hombre de 58 años y su expareja, una mujer de 48 años , en el interior de la propiedad. La joven que los encontró es hermana de la víctima.

La investigación fue abierta bajo la calificación de "muertes de etiología dudosa". Las primeras diligencias no descartan la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, aunque las circunstancias exactas permanecen bajo análisis.

Qué se sabe del caso que conmocionó a Córdoba

Por el momento los investigadores mantienen un estricto hermetismo y no brindaron detalles sobre la presencia de signos de violencia o la intervención de terceros.

Fuentes policiales revelaron que ambos tenían dos hijas, una de 28 y otra de 23 años. El trabajo de los peritos se orienta ahora en reconstruir la cronología de los hechos y establecer las causas de muerte, mientras familiares y allegados esperan resultados oficiales y contención por parte de las autoridades, de acuerdo a lo que indicó El Doce TV.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno, a cargo del Dr. Diego Fernández, quien deberá esclarecer las circunstancias del hecho. Asimismo, Fernández ya dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue para las autopsias correspondientes.

Por el momento no se conoce si habían denuncias previas o intervenciones judiciales relacionadas con el vínculo entre los fallecidos. Tampoco se han difundido detalles sobre posibles antecedentes de violencia o conflictos recientes. Aún no se emitió un parte definitivo sobre la causal de los fallecimientos.

La hipótesis que mayor fuerza cobró entre las autoridades es la de un posible femicidio seguido de suicidio, aunque la versión aún no cuenta con la confirmación oficial. La investigación judicial recién comienza y el análisis de los elementos secuestrados en la escena marcará los próximos pasos para determinar la mecánica definitiva de lo sucedido.

