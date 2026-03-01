Tragedia en un carnaval: un motociclista murió degollado por una soga que pusieron los vecinos

Los vecinos habían bloqueado el paso para un festejo no autorizado en Quilmes y el conductor no vio la soga. Murió casi en el acto frente a su hijo.

Una verdadera tragedia tiñó de luto el carnaval en la localidad bonaerense de Quilmes, donde un motociclista murió tras impactar contra una soga que habían colocado los vecinos para celebrar un desfile de murgas.

Todo ocurrió el sábado por la tarde, en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. Su hijo, que viajaba como acompañante, resultó herido al caer de la moto y debió ser atendido por personal médico.

Según testigos, el hombre y su hijo circulaban en moto y se toparon con la soga, que había sido colocada para bloquear el paso de autos por un desfile de murgas organizado de manera independiente y autogestiva, es decir, que no estaba autorizado por el municipio.

El elemento no estaba correctamente señalizado y el conductor impactó de lleno con el cuello, lo que le provocó una herida fatal que le causó la muerte casi en el acto.

Ante la magnitud de lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para esa jornada en la Avenida 12 de Octubre.

Sangriento carnaval: ejecutaron a balazos a un joven de 18 años

Otro festejo de carnaval que terminó en tragedia tuvo lugar en la localidad bonaerense de Mercedes, luego de que un joven de 18 años fuera asesinado a balazos en plena celebración del carnaval en la ciudad de Mercedes.

La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 1:00 de la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.

El episodio de violencia estalló tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor. Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.

El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales confirmaron que, “a pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento” tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien “se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio”.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque en una jornada marcada también por el hallazgo de otra joven de 18 años muerta en una zanja en La Plata, en un hecho que se investiga como un posible abandono tras ser atropellada.

crimen corsos carnavales mercedes buenos aires (1)

La noticia del deceso de Cabrera derivó en una madrugada de extrema tensión y reclamos de justicia que se trasladaron a las puertas del centro de salud y al centro de la ciudad.

La indignación de familiares y allegados “obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias” y garantizar la seguridad del personal médico. En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.

Entre los reclamos, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.

Tres detenidos por el crimen de Carnaval

Una tercera persona fue detenida en el marco de la causa en la que se investiga el crimen de Brian Cabrera, ocurrido durante los festejos por carnaval en la ciudad de Mercedes.

crimen corsos carnavales mercedes buenos aires (2)

Mientras continúa la repercusión y dolor por el asesinato del joven, de 18 años, durante la segunda noche de carnaval en Mercedes, se supo que este lunes la Policía logró la detención de un tercer sospechoso.

Conforme a la información aportada, se trata de un familiar de los primeros dos detenidos, identificados como María Luján Auza, de 33 años, y su hijo Martín Ezequiel Auza, de 19.

A la par de que se conoce esta nueva detención, el fiscal Matías Lattaro lleva a cabo las indagatorias de los primeros acusados.