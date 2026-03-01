Histórico reencuentro en Cafayate: Los Nocheros y Jorge Rojas volvieron a cantar juntos tras 20 años

Tras dos décadas sin compartir ese escenario, el histórico grupo salteño protagonizó un reencuentro que marcó uno de los momentos más celebrados del festival.

El festival Serenata a Cafayate tuvo este viernes uno de sus pasajes más comentados cuando Los Nocheros invitó a compartir el escenario a Jorge Rojas , quien formó parte de la etapa fundacional del conjunto. La presentación, cargada de simbolismo para el cancionero popular argentino, reunió nuevamente a protagonistas de una historia que marcó a varias generaciones.

El espectáculo se desarrolló en la tradicional Bodega Encantada, escenario emblemático de la Serenata a Cafayate, donde el público acompañó con entusiasmo desde el inicio. La noche formó parte de una nueva edición del encuentro que cada año convoca a figuras destacadas del folklore y a miles de asistentes de todo el país.

El grupo salteño interpretó parte de su repertorio clásico y fue promediando la presentación cuando se produjo el momento más esperado: la aparición de Rojas sobre el escenario. La formación volvió, por algunos minutos, a reflejar aquella imagen que supo consolidarse a comienzos de los años 2000 , antes de que el cantante iniciara su camino solista.

De acuerdo con la información difundida oficialmente por la banda, la velada tuvo un clima especial desde los primeros acordes. La respuesta del público fue inmediata y el acompañamiento colectivo convirtió cada canción en un coro multitudinario. La organización destacó que se trató de una noche de fuerte carga emotiva para los seguidores del género.

El instante central llegó con la interpretación compartida entre Los Nocheros y Rojas, uno de los nombres más influyentes en la primera etapa del grupo. La escena fue recibida con una prolongada ovación que obligó a extender los aplausos y marcó uno de los puntos más altos de la jornada.

Además del esperado reencuentro, la propuesta artística incluyó la participación del folklorista Pala Aguilera, vinculado a los inicios del proyecto musical. Su presencia reforzó la idea de repasar distintas etapas de la trayectoria del conjunto y sumar matices a la celebración.

La noche también contó con la intervención de Ahyré, agrupación que representa una nueva generación dentro del folklore salteño. La coincidencia en un mismo escenario de artistas con recorridos diversos fue leída por los organizadores como una síntesis del pasado, presente y proyección del género.

Desde la producción del grupo subrayaron que el reencuentro no se trató solo de un gesto nostálgico, sino de una confirmación de la vigencia de un repertorio que sigue siendo parte del ADN cultural del norte argentino. En ese sentido, remarcaron que el público respondió de pie, acompañando cada estrofa y transformando el espectáculo en una experiencia colectiva.

El encuentro que tardó 20 años

La Serenata fue, así, algo más que una sucesión de actuaciones. En esta edición, el cruce de trayectorias aportó un significado adicional, al reunir a músicos que protagonizaron momentos clave en la evolución del folklore popular. El encuentro permitió tender un puente simbólico entre distintas generaciones de seguidores.

El regreso conjunto se produce casi veinte años después de la última vez que Los Nocheros habían compartido ese escenario con Rojas. Desde aquella participación a mediados de la década pasada, tanto el grupo como el cantante desarrollaron proyectos propios y consolidaron carreras que los mantuvieron entre los referentes del género.

La coincidencia en Cafayate reavivó esa historia común y dejó una postal que, según señalaron desde la organización, quedará como uno de los hitos de esta edición. Bajo el cielo de los Valles Calchaquíes, el festival volvió a confirmar su lugar como uno de los espacios más representativos del calendario folklórico argentino.

El reencuentro se enmarca, además, en un año significativo para Los Nocheros, que transitan el camino hacia sus cuatro décadas de trayectoria junto al público. En ese contexto, la invitación a Rojas adquirió un valor especial, al reconectar con los primeros capítulos de una carrera que supo proyectarse a nivel nacional e internacional.

Con esta presentación, la Serenata a Cafayate sumó un capítulo destacado a su historia y dejó instalada la imagen de un escenario compartido por artistas que marcaron distintas etapas del folklore. El público, testigo directo de ese cruce, fue protagonista de una noche que combinó tradición y continuidad en uno de los festivales más emblemáticos del país.