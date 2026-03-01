Colapsó una estructura en un boliche porteño: hay 9 heridos y 700 evacuados

El sistema de luces cayó sobre un sector de mesas en la discoteca ubicada en Costanera Norte y provocó el caos. El SAME asistió a las víctimas.

Un derrumbe sacudió la madrugada porteña en la zona de Costanera Norte . Parte de la estructura del escenario del boliche Archi colapsó y el sistema de luces cayó sobre un sector de mesas, lo que dejó al menos nueve personas heridas y obligó a evacuar de urgencia a unas 700 que se encontraban dentro del local.

El incidente ocurrió en la avenida Costanera Rafael Obligado al 6500 y generó momentos de pánico entre los asistentes. El SAME desplegó un importante operativo sanitario para asistir a los afectados y trasladar a los lesionados a distintos centros de salud.

Según los primeros informes, una estructura metálica con luminarias y equipos de sonido se desprendió del escenario, cerca de las 5 de la maña, y cayó sobre las mesas donde se encontraba el público.

Las imágenes registradas en el interior del muestran a la estructura caída en una zona que funciona como terraza con vista al río.

Embed

El boliche de música electrónica se encuentra en un complejo nocturno situado frente a Tierra Santa, en la Costanera Norte, pasando el parque y las pistas del Aeroparque. El DJ había empezado a tocar a las 4 de la mañana y tuvo que interrumpir drásticamente la presentación.

Tras el alerta al 911, se desplegó un importante operativo de emergencia. El SAME envió diez ambulancias al lugar para asistir a los heridos. En total, nueve personas fueron atendidas por politraumatismos y distintos tipos de traumatismos producto del impacto.

De acuerdo con el parte médico preliminar dos pacientes fueron trasladados al Hospital Pirovano, dos fueron derivados al Hospital Rivadavia y otro llevado al Hospital Fernández. El resto de los afectados recibió atención en el lugar y no requirió traslado.

Además del SAME, intervinieron efectivos de Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía, quienes colaboraron con la evacuación total del establecimiento y realizaron un corte completo de la circulación en la avenida Costanera Rafael Obligado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Boliche

Otra tragedia en un boliche de CABA

En septiembre de 2010 una tragedia en la discoteca Beara, en el barrio porteño de Palermo, dejó a dos jóvenes muertas.

El colapso del entrepiso del VIP ocurrió alrededor de las 3:57 de la mañana, minutos después de que finalizara un recital del grupo Ráfaga. La estructura cedió repentinamente mientras decenas de personas se encontraban en el sector elevado, que cayó sobre quienes estaban en la planta baja, generando escenas de desesperación y caos.

Las jóvenes Ariana Lizarraga, de 21 años, y Leticia Provedo, de 20, fallecieron a causa de las heridas sufridas. Más de medio centenar de personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho generó una profunda conmoción social y reavivó el debate sobre la seguridad en los espacios nocturnos.

En los días posteriores al derrumbe, se conocieron detalles que agravaron la situación. Si bien inicialmente se informó que el local estaba habilitado, la investigación determinó que funcionaba como boliche bailable cuando su permiso era para bar o restaurante sin pista de baile. Además, se detectaron deficiencias en la construcción del entrepiso, cuya estructura no habría estado preparada para soportar la carga de personas que congregaba cada fin de semana.

La causa judicial puso el foco tanto en los propietarios como en los controles estatales. En junio de 2022, la Justicia condenó a tres años de prisión en suspenso a los dueños del boliche, Juan Carlos Yun y Agustín Dobrila, por el delito de estrago culposo.