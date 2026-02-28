Tragedia en Córdoba: chocaron contra un árbol, el auto se desintegró y hay dos muertos

Ocurrió este sábado por la mañana. Un Suzuki Fun en el que viajaban siete personas impactó de lleno contra un árbol. El alcohol como protagonista.

La ciudad de Córdoba fue escenario de un violento choque este sábado por la mañana que terminó en tragedia. El siniestro vial ocurrió en la calle Bulnes al 1.500 , entre Viamonte y Roma, en el barrio General Paz.

Allí por causas que se investigan, un automóvil impactó de lleno contra un árbol, dejando como saldo dos personas fallecidas y otras cinco heridas. El vehículo involucrado, un Suzuki Fun gris , circulaba a alta velocidad al momento del impacto.

La violencia de la colisión fue tal que el rodado quedó completamente destruido, provocando incluso que el tubo de GNC saliera despedido a varios metros del lugar, mientras que diversas autopartes quedaron dispersas por toda la zona.

accidente fatal cordoba (1)

Alcohol y alta velocidad: las claves del siniestro

Según los primeros informes recabados en el lugar del accidente, en el interior del auto se encontraron botellas de alcohol. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que la velocidad y el estado de los ocupantes fueron determinantes, ya que no se vio involucrado ningún otro vehículo en el choque.

Personal de la Policía Judicial trabajó intensamente en el sector para retirar los cuerpos de las dos víctimas fatales. En tanto, de los cinco heridos, se confirmó que uno de ellos tiene 18 años y debió ser derivado de urgencia al Hospital de Urgencias con politraumatismos graves. Por el momento, no trascendieron las identidades del resto de los integrantes que viajaban en el Suzuki Fun.

La Justicia ya comenzó a analizar las cámaras de seguridad de la zona de barrio General Paz. El objetivo es determinar con precisión la mecánica del accidente y descartar si existió alguna maniobra de terceros que pudiera haber contribuido al fatal desenlace.

