Javier Calamaro, denunciado por estafas inmobiliarias: habría más de 100 damnificados

En las últimas horas el músico Javier Calamaro quedó envuelto en una gran polémica, al conocerse que recibió una denuncia en su contra por presuntas estafas inmobiliarias en Córdoba a través del proyecto "Chacras del Universo".

El proyecto se promocionaba como un exclusivo barrio cerrado en las sierras , pero hoy está bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades en la venta de terrenos . Según reveló el programa A la tarde (América TV) , el músico habría integrado una sociedad creada en 2013 junto a Yanina Arias Toya y David Barrera.

Según lo expuesto, a partir de esa SRL comenzaron a ofrecer lotes ubicados sobre la Ruta 38 , a la altura del kilómetro 101, en Córdoba, utilizando su imagen pública como el principal imán para atraer inversores.

El problema fue que la sociedad no poseía la escritura directa de las tierras. En su lugar, comercializaban los espacios basándose en una "usucapión prometida", es decir, un trámite de posesión que jamás se concretó legalmente. La cifra de damnificados superaría el centenar.

Según trascendió, en la comisaría de Capilla del Monte se habrían acumulado numerosas presentaciones de personas que afirman haber sido perjudicadas por el emprendimiento, alrededor de cien damnificados.

Una de las víctimas, Silvina Carla Canzani, relató que los problemas comenzaron en 2019, cuando ella quiso cercar su terreno y comenzar a construir. La inversión que realizó ronda los 8.000 dólares. "Hago la compra y firmo un boleto de compra-venta en una escribanía, pero ante una persona que no era el escribano titular. Ya ahí empezó la irregularidad", detalló la mujer.

La venta de un mismo lote a distintos compradores

Luego del intento de hacer uso de su terreno, reveló a los medios que al intentar ingresar al predio se encontraron con el acceso prohibido. A partir de aquel momento, comenzaron las excusas de los socios incluyeron problemas de salud y embarazos de riesgo, pero la indignación creció cuando la realidad se filtró por redes sociales.

"No pasó más que un par de días y esta socia apareció en una foto de viaje en el Caribe con el dinero de los damnificados", denunció Canzani.

Según el testimonio de las víctimas ante la justicia: "Estuve en la comisaría de Capilla del Monte hace 15 días y la policía me dijo que cientos de personas desfilaron por allí con denuncias".

La causa judicial también investiga una presunta maniobra más grave: la venta de un mismo lote a distintos compradores. Esta situación habría salido a la luz cuando varios adquirentes intentaron cercar o tomar posesión efectiva de sus terrenos y se encontraron con conflictos de titularidad.

Cuál fue la defensa de Calamaro por las graves denuncias

Tras las graves acusaciones en su contra, Calamaro negó haber participado en una maniobra fraudulenta. Sostuvo que él mismo adquirió parte del terreno y que posteriormente la propiedad habría sido usurpada por un tercero, lo que derivó en una demanda judicial.

"Estoy al tanto del tema. Hace varios años compré un terreno, junto con una conocida (Yanina Arias Toya), y si bien estábamos satisfechos con la operación, el terreno fue usurpado", comenzó el cantante cuándo lo llamaron en A la Tarde, y detalló: "Compramos el 50% de un terreno de 120 hectáreas".

"A partir de ahí le hicimos una demanda colectiva de todo tipo, porque no sólo usurpó nuestro terreno sino que recibimos amenazas de muerte por parte de este señor", continuó Javier Calamaro sobre la polémica y cerró: "Me responsabiliza a mí porque soy famoso, y es más llamativo apuntar a un famoso que a una martillera pública".