Cinco personas escaparon de las llamas: los chocó un colectivo y el auto se incendió

El auto se prendió fuego con los pasajeros adentro y el dramático momento quedó grabado. Hay varias personas en grave estado. Imágenes sensibles.

Un impactante accidente fue registrado en las últimas horas. Las imágenes muestran el momento en que un auto chocó con un colectivo, se prendió fuego y todas las personas que estaban en su interior escaparon de las llamas.

El accidente ocurrió en la localidad de Isidro Casanova , partido de La Matanza. Varias personas resultaron gravemente heridas y permanecen internadas en estado reservado.

Fuentes policiales precisaron que todo ocurrió sobre la avenida Juan Manuel de Rosas , a la altura de la calle Andalgalá, cuando el conductor del Renault 9 realizó una mala maniobra e invadió el carril del Metrobús cuando circulaba un colectivo de la línea 218 .

Sin tener tiempo para frenar, el colectivo lo embistió brutalmente. En cuestión de segundos, el auto terminó destrozado y se incendió con sus pasajeros adentro. Todo quedó registrado.

Se vivieron dramáticos momentos con el vehículo totalmente aplastado. El conductor logró escapar envuelto en llamas, y comenzó a correr para apagar el fuego que tenía en la ropa. Mientras que otras personas que viajaban a bordo del auto comenzaban a salir por sus propios medios. Algunos de ellos pudieron arrastrarse por el piso para intentar salvarse.

El estado de salud de quienes lograron escapar del incendio

Medios locales indicaron que, si bien no hubo víctimas fatales, dos de las chicas y un joven que ocupaban asientos en el auto terminaron heridas de gravedad y se encuentran internadas con riesgo de vida. Se trata de J.M., S.P. y L.R., quienes fuentes de la investigación confirmaron que permanecen en estado reservado.

Según trascendió, el conductor del Renault 9 volvía de celebrar el cumpleaños de otra persona que iba como acompañante.

A raíz de este brutal accidente, la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, solicitó la detención del conductor del Renault 9 bajo cargo de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria.

"Infringió con su accionar el deber de cuidado propio de la actividad desarrollada, elevando el riesgo socialmente tolerado por sobre el permitido", indicó la funcionaria judicial sobre el conductor del auto.

Por otro lado, la fiscal ordenó la extracción de sangre para constatar si había tomado alcohol o alguna sustancia prohibida. El conductor tiene antecedentes por robo y encubrimiento.

Noticia en desarrollo.