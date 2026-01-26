Un choque frontal entre una moto y un colectivo terminó con tres muertos, entre ellos un bebé de tres meses

El fuerte impacto provocó la trágica muerte de un hombre, su hija y un bebé de 3 meses. El accidente fatal ocurrió en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Una trágico accidente tuvo lugar este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta 1003 y Montes de Oca, en el partido de Merlo , provincia de Buenos Aires. Un choque frontal entre un colectivo y una motocicleta dejó como saldo la muerte de tres integrantes de una misma familia: un hombre, su hija y su nieto de tan solo tres meses de vida .

El rodado era manejado por Juan Carlos Alegre (45) quien llevaba de acompañante a su hija Aylín Alegre (23) y a su pequeño nieto Mateo, de tan solo 3 meses de vida. El resultado fue fatal debido a que ninguno de los ocupantes de la moto llevaba casco puesto.

Según informó el medio local Primer Plano, el impacto se produjo cuando el colectivo circulaba por la ruta, en sentido a Libertad, y la moto iba hacia el lado contrario. Por causas que aún son materia de investigación, perdió el control colisionando con la unidad de transporte de frente.

De igual manera, testigos revelaron que el conductor de la moto habría intentado esquivar un pozo y terminó impactando de frente contra una unidad de la línea 216. Tanto efectivos policiales como personal de emergencias arribaron al lugar y desplegando un importante operativo en la zona. Asimismo, se dispuso la realización de pericias para determinar las responsabilidades correspondientes.

accidente colectivo moto Merlo

Qué indicaron las primeras pericias del choque frontal

El reporte policial reveló que el hombre falleció en el lugar producto del violento impacto. La joven fue trasladada de urgencia por una ambulancia al Hospital Héroes de Malvinas, donde ingresó ya sin vida debido a la gravedad de las heridas.

Por otra parte, el bebé fue llevado al hospital Bautista de Libertad por el conductor de un auto particular que presenció el accidente. A pesar de los esfuerzos por rescatarlo, Mateo llegó sin vida.

En tanto, el chofer del colectivo quedó demorado en el marco de una causa caratulada como triple homicidio culposo, a cargo de Nicolás Filippini de la UFI N°8 de Morón. Las primeras pericias indican que la moto habría perdido el control antes de chocar de frente con el colectivo de la línea 510.

muertos choque frontal

