La distinción que la UNESCO le hizo a Neuquén por las becas Gregorio Álvarez

La organización de Naciones Unidas destacó que es el único programa de este tipo en una provincia argentina. Miles de estudiantes se anotaron.

El Programa de Becas Gregorio Álvarez , que se desarrolla dentro del Plan Redistribuir Oportunidades de la provincia de Neuquén, y que en la actualidad procesa 30 mil solicitudes recibidas, fue reconocido en un informe de la organización de las Naciones Unidas UNESCO, como único programa que se articula desde una provincia argentina. Tanto en 2024, como en 2025, el acompañamiento alcanzó a más de 19 mil becarios desde el nivel Inicial al Superior.

El organismo internacional, que promueve la cooperación en educación, ciencia, cultura y comunicación para fomentar la paz en todo el mundo, destaca respecto al programa de becas de Neuquén que, por su alcance “se consolida como una política estatal clave para ayudar a los estudiantes a continuar y completar sus estudios en todos los niveles”.

Detalla sobre la iniciativa creada por la actual gestión de Gobierno provincial, por la Ley N.º 3.418, “que se basa en la idea de que la educación es un derecho. Busca la equidad para reducir las desigualdades y ofrecer apoyo integral a los estudiantes, conectando la educación con el mundo laboral”.

En igual sentido describe que “Sus bases legales se encuentran en la normativa provincial (Leyes N° 2.945, N° 3.418) y nacional (Ley N° 26.206), y está en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Su funcionamiento se encuentra detallado en el Decreto N° 151/2024 y en un Manual Operativo Único (MOU), que especifica los tipos de becas (desde Nivel Inicial hasta Formación Profesional, incluyendo becas Ordinarias y Extraordinarias)”.

becas Gregorio Álvarez -2.jpg

Las becas se nutren de aportes de petroleras

Desde la creación del programa, el gobernador Rolando Figueroa alentó a las operadoras petroleras a hacer aportes económicos para fondear las becas y así contribuir a la educación de los neuquinos. La petrolera estatal de Neuquén, GYP, fue la primera en destinar dinero para las becas de los estudiantes, y le siguieron otras compañías internacionales.

Pluspetrol confirmó en febrero que destinará un millón de dólares al programa provincial de Becas Gregorio Álvarez para el ciclo 2026, en el marco de un nuevo convenio firmado con el Gobierno de Neuquén. Se trata del tercer año consecutivo en el que la compañía participa como aportante privado de la iniciativa educativa.

becas gregorio alvarez totalenergies.jpg

El desembolso forma parte del presupuesto de inversión social que la empresa proyecta ejecutar el próximo año en la provincia, que asciende a US$ 4,2 millones. De ese total, también se prevé una contribución de US$ 1 millón al Instituto Vaca Muerta (IVM) y fondos adicionales para programas comunitarios en Añelo y Rincón de los Sauces, dos de las localidades más vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

La última compañía que se sumó como socia del programa fue la operadora colombiana GeoPark, que anunció que se sumará al Programa Provincial de Becas “Gregorio Álvarez” con un aporte de 250.000 de dólares, en el marco de un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa y del inicio de su operación en el país.

“Producir energía de manera responsable es el punto de partida. El desafío real es que ese desarrollo deje capacidades instaladas en el territorio. En Neuquén, el talento local es un activo estratégico. Invertir en educación es fortalecer la competitividad de sus habitantes y darle sustentabilidad al desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Felipe Bayon, CEO de GeoPark.