Becas Gregorio Álvarez en Neuquén: cuándo se paga y cómo renovar el beneficio

Se difundió la fecha de pago para estudiantes universitarios y terciarios. Los alumnos de nivel medio deben aprobar todas la materias para gestionar el beneficio.

El gobierno de la provincia de Neuquén confirmó la fecha de pago de las becas Gregorio Álvarez para los estudiantes universitarios y terciarios . Desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad a cargo de Amalín Temi, aseguraron que el 12 de enero está previsto el pago de los estipendios.

El pago que se realiza corresponde a enero de 2026, dado que según explicó la coordinadora , “los estudiantes de nivel Superior perciben la beca todos los meses del año”. Este beneficio alcanza a quienes cursan carreras Terciarias y de Grado.

En cuanto a las y los becarios de nivel Secundario, la coordinadora explicó que “quienes tienen todavía espacios curriculares, tanto materias como áreas, pendientes porque las adeudan de este año o las tienen previas de años anteriores, van a percibir el pago cuando envíen la documentación de que esos espacios curriculares están aprobados”, y puntualizó que “en ese momento se va a iniciar el trámite para que puedan percibir la tercera cuota”.

Si por error no recibieron el desembolso y ya hicieron el reclamo, en febrero se abonará la beca. Mientras que en marzo cobrarán quienes rindan y aprueben las materias en febrero.

becas Gregorio Álvarez -2.jpg

Cómo renovar la beca Gregorio Álvarez

Temi recordó además que el viernes 9 de enero cierra el plazo para que quienes tuvieron la Beca Gregorio Álvarez en 2024 o en 2025 puedan renovarla. “Tienen todo el día de hoy y mañana para adjuntar la documentación y solicitar su renovación” mientras que “para quienes nunca tuvieron la beca, a partir del 10 de febrero podrán hacer el pedido en la página oficial del programa”, anunció.

En cuanto a nivel Inicial y Primario, desde el área recordaron que las becas se cobran una única vez en el año, por lo que deberán aguardar al inicio del ciclo lectivo 2026 para cobrar el beneficio quienes tengan su solicitud aprobada.

SFP ATEN CPE consejo educacion (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las dudas o consultas pueden canalizarse por vía telefónica al 4494869, interno 7487; o a los correos electrónicos [email protected]. Las gestiones y carga de documentación se realizan por medio de la página www.becas.neuquen.gov.ar

Para acceder al beneficio, los becarios deben informar los ingresos familiares. La coordinadora recordó que “a principio de este año el gobernador nos autorizó a subir el tope de salario mínimo, vital y móvil de tres a cuatro veces y media para un grupo familiar de hasta dos estudiantes, que en este momento es 1.450.000 pesos. Y en familias de tres o más estudiantes es diversificado y el tope es de seis veces el salario mínimo, vital y móvil, que asciende a 1.950.000 pesos”.

Para asegurar el acceso igualitario al programa provincial de becas, Temi recordó que en todos los municipios hay referentes capacitados que cuentan con las herramientas para acompañar a las familias que no puedan hacer el trámite de reinscripción por otras vías.

Un reconocimiento a los alumnos destacados

Desde el gobierno neuquino confirmaron que las y los estudiantes que se hayan destacado por su rendimiento académico durante su paso por el nivel medio recibirán un reconocimiento al esfuerzo y dedicación.

En este sentido, Amalín Temi anticipó que “durante diciembre, una vez que las escuelas hayan informado quiénes obtuvieron los tres mejores promedios de cada institución Secundaria de la provincia, se va a generar un único pago de 450.000 pesos para estos estudiantes, como reconocimiento a su compromiso con el estudio a lo largo de todos los años de la escuela secundaria”.